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Енергоблок № 3 Запорізької АЕС відключено від мережі

Енергоблок № 3 Запорізької АЕС відключено від мережі

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 лютого. УНН. Сьогодні о 7:30 енергоблок № 3 Запорізької АЕС дією захисту від внутрішніх пошкоджень генератора відключений від мережі. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу “Енергоатому”.

“В даний момент на Запорізькій АЕС в роботі знаходяться 5 енергоблоків. Сумарна потужність генераторів становить 4 390 МВт. Зауважень до роботи основного обладнання діючих енергоблоків та персоналу немає”, — йдеться у повідомленні.

У відомстві додали, що радіаційний фон в районі розташування Запорізької АЕС і в санітарно-захисній зоні (територія навколо АЕС радіусом 2,5 км) — 8-12 мікрорентген на годину, що відповідає природному радіаційному фону.

Нагадаємо, станом на 25 лютого в роботі перебувають 13 з 15 енергоблоків на атомних станціях України.

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