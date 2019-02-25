Енергоблок № 3 Запорізької АЕС відключено від мережі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Сьогодні о 7:30 енергоблок № 3 Запорізької АЕС дією захисту від внутрішніх пошкоджень генератора відключений від мережі. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу “Енергоатому”.
“В даний момент на Запорізькій АЕС в роботі знаходяться 5 енергоблоків. Сумарна потужність генераторів становить 4 390 МВт. Зауважень до роботи основного обладнання діючих енергоблоків та персоналу немає”, — йдеться у повідомленні.
У відомстві додали, що радіаційний фон в районі розташування Запорізької АЕС і в санітарно-захисній зоні (територія навколо АЕС радіусом 2,5 км) — 8-12 мікрорентген на годину, що відповідає природному радіаційному фону.
Нагадаємо, станом на 25 лютого в роботі перебувають 13 з 15 енергоблоків на атомних станціях України.