Енергосистема України працює без двох атомних блоків
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Станом на 25 лютого в роботі перебувають 13 з 15 енергоблоків на атомних станціях України, передає УНН з посиланням на прес-службу “Енергоатому”.
“На енергоблоці № 1 Рівненської АЕС 59-а доба капітального планового ремонту. На енергоблоці № 1 Хмельницької АЕС 93-а доба середнього планового ремонту. Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС — 5 300 МВт, РАЕС — 2 410 МВт, ЮУАЕС — 3 020 МВт, ХАЕС — 1 010 МВт”, — йдеться у повідмоленні.
В “Енергоатомі” додали, що за минулу добу атомні станції України недовиробили через балансові обмеження — 2 млн кВт-г електроенергії, а через системні обмеження — 16,80 млн кВт-г електроенергії.
Минулої доби, 24 лютого, станціями вироблено 280,13 млн кВт-г електроенергії.
Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС ‒ у межах норми.
Нагадаємо, 22 лютого в роботі перебувають 13 з 15 енергоблоків на атомних станціях України.