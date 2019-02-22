Енергосистема України працює без двох атомних блоків
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Станом на 22 лютого в роботі перебувають 13 з 15 енергоблоків на атомних станціях України, передає УНН з посиланням на прес-службу “Енергоатому”.
“На енергоблоці № 1 Рівненської АЕС 56-а доба капітального планового ремонту. На енергоблоці № 1 Хмельницької АЕС 90-а доба середнього планового ремонту. Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС — 5 300 МВт, РАЕС — 2 400 МВт, ЮУАЕС — 3 010 МВт, ХАЕС — 1 010 МВт”, — йдеться у повідомленні.
Минулої доби, 21 лютого, станціями вироблено 281,54 млн кВт-г електроенергії.
В “Енергоатомі” додали, що через системні обмеження за минулу добу атомні станції України недовиробили 16,80 млн кВт-г електроенергії.
Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС ‒ у межах норми.
Нагадаємо, виробництво електроенергії за 20 діб лютого в Україні сягнуло 9 млрд 821,9 млн кВт/год, що на 4,8% менше від плану.