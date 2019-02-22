Энергосистема Украины работает без двух атомных блоков
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. По состоянию на 22 февраля в работе находятся 13 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома".
"На энергоблоке № 1 Ровенской АЭС 56-е сутки капитального планового ремонта. На энергоблоке № 1 Хмельницкой АЭС 90-е сутки среднего планового ремонта. Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 5 300 МВт, РАЭС - 2400 МВт, ЮУАЭС - 3010 МВт, ХАЭС - 1 010 МВт", - говорится в сообщении.
За прошедшие сутки, 21 февраля, станциями выработано 281,54 млн кВт-ч электроэнергии.
В "Энергоатоме" добавили, что из-за системных ограничения за минувшие сутки атомные станции Украины недовыработали 16,80 млн кВт-ч электроэнергии.
Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.
Напомним, производство электроэнергии за 20 суток февраля в Украине достигло 9 млрд 821,9 млн кВт/ч, что на 4,8% меньше плана.