Україна у лютому виробила електрики на 4,8% менше від плану
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Виробництво електроенергії за 20 діб лютого в Україні сягнуло 9 млрд 821,9 млн кВт/год, що на 4,8% менше від плану. Про це УНН повідомляє з посиланням на статистичні дані Міністерства енергетики та вугільної промисловості.
"Виробництво електроенергії менше на 4,8% від плану та зменшилось на 1,3% проти відповідного періоду минулого року", - йдеться у повідомленні.
За даними Міненерговугілля, з початку лютого в Україні вироблено 9 млрд 821,9 млн кВт/год електроенергії, тоді як торік за 20 діб лютого було вироблено 9 млрд 951,6 млн кВт/год електроенергії.
На АЕС з початку лютого вироблено 57% від усього обсягу електроенергії, на ТЕС - 35%, на ГЕС - 6%, на інших - 2%.
Нагадаємо, промисловість торік спожила електрики на 16% більше за населення.