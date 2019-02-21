Україна у лютому виробила електрики на 4,8% менше від плану

КИЇВ. 21 лютого. УНН. Виробництво електроенергії за 20 діб лютого в Україні сягнуло 9 млрд 821,9 млн кВт/год, що на 4,8% менше від плану. Про це УНН повідомляє з посиланням на статистичні дані Міністерства енергетики та вугільної промисловості.