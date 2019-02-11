Промисловість торік спожила електрики на 16% більше за населення

"У 2018 році обсяг поставленої споживачам електричної енергії становив – 119 106 млн кВт/год., при цьому 88% від загального обсягу поставлено постачальниками електричної енергії на закріпленій території (ПЗТ)", - повідомила Кривенко.

У розрізі місяців, з її слів, найбільший сумарний обсяг був поставлений у січні - 9,7%, найменший - у вересні - 7,4%.

"Більшість поставленої у 2018 році електричної енергії спожито промисловістю - 43,2% та населенням - 27,1%", - додала голова НКРЕКП.

Зокрема, протягом 2018 року більшість електричної енергії, поставленої ПЗТ, спожито промисловістю – 36,2% та населенням – 30,7%. Постачальники електричної енергії за вільними цінами (ПВЦ) протягом 2018 року більшість електричної енергії поставили промисловості - 95,9% та іншим непромисловим споживачам - 3,2%.

Нагадаємо, за минулий рік в Україні було вироблено 159,35 млрд кВт/год. електроенергії, що на 2,5% більше, ніж у 2017 році.