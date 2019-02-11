Промышленность в 2018 году использовала электричества на 16% больше, чем население
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Объем поставленной потребителям электрической энергии в 2018 году составил 119,1 млрд кВт/ч., больше всего - в январе. Промышленностью потреблено 43,2% с поставленного объема, населением - 27,1%. Об этом сообщила в понедельник председатель НКРЭКУ Оксана Кривенко, передает УНН.
"В 2018 году объем поставленной потребителям электрической энергии составил - 119 106 млн кВ /ч., при этом 88% от общего объема поставлено поставщиками электрической энергии на закрепленной территории (ПЗТ)", - сообщила Кривенко.
В разрезе месяцев, по ее словам, наибольший суммарный объем был поставлен в январе - 9,7%, наименьший - в сентябре - 7,4%.
"Большинство поставленной в 2018 году электрической энергии потреблено промышленностью - 43,2% и населением - 27,1%", - добавила глава НКРЭКУ.
В частности, в течение 2018 года большинство электрической энергии, поставленной ПЗТ, потреблено промышленностью - 36,2% и населением - 30,7%. Поставщики электрической энергии по свободным ценам (ПСЦ) в течение 2018 года больше всего электрической энергии поставили промышленности - 95,9% и другим промышленным потребителям - 3,2%.
Напомним, за прошлый год в Украине было произведено 159,35 млрд кВт/ч. электроэнергии, что на 2,5% больше, чем в 2017 году.