В Україні зросло виробництво електроенергії

КИЇВ. 8 лютого. УНН. За минулий рік в Україні було вироблено 159,35 млрд кВт/год. електроенергії, що на 2,5% більше, ніж у 2017 році. Відповідні дані наведені в звіті Міністерства енергетики і вугільної галузі, передає УНН.