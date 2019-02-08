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В Україні зросло виробництво електроенергії

В Україні зросло виробництво електроенергії

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КИЇВ. 8 лютого. УНН. За минулий рік в Україні було вироблено 159,35 млрд кВт/год. електроенергії, що на 2,5% більше, ніж у 2017 році. Відповідні дані наведені в звіті Міністерства енергетики і вугільної галузі, передає УНН.

Згідно з даними звіту Міненерговугілля, у 2018 році виробництво електроенергії в Україні склало 159,35 млрд кВт/год., що на 2,5% більше, ніж у попередньому 2017 році.

При цьому 6,165 млрд кВт/год минулого року було експортовано, що на 19,3% більше, ніж позаторік, споживання склало 122,143 млрд кВт/год, що на 2,7% більше у порівнянні з показником 2017 року.

Нагадаємо, згідно з даними Держстату, у минулому році виробництво електроенергії збільшилося на 1,1% проти 2017 року.
Виробництво електроенергії тепловими електростанціями (ТЕЦ, ТЕС) торік проти 2017 року зросло на 2% - до 60 804,7 млн кВт/год.

Електроенергії атомними електростанціями у 2018 році було вироблено на 1,4% менше, ніж у 2017 році - 84 397,9 млн кВт/год.

Виробництво електроенергії тепловими гідроелектростанціями (гідроелектростанціями і гідроакумулюючими електростанціями) торік проти 2017 року зросло на 13,6% - до 11 920,2 млн кВт/год.

Вітровими електростанціями було вироблено на 15,2% більше електроенергії, ніж у 2017 році - 1 127,4 млн кВт/год. Сонячними електростанціями було вироблено на 33,4% більше електроенергії у порівнянні з 2017 роком - 677,0 млн кВт/год.

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