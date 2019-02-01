В Україні за рік зросло виробництво електроенергії
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. В Україні у минулому році виробництво електроенергії збільшилося на 1,1% проти 2017 року. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.
Так, у 2018 році було вироблено 158 927,2 млн кВт/год електроенергії. У річному вимірі (грудень до грудня минулого року) виробництво електроенергії зросло на 7%.
Виробництво електроенергії тепловими електростанціями (ТЕЦ, ТЕС) торік проти 2017 року зросло на 2% - до 60 804,7 млн кВт/год.
Електроенергії атомними електростанціями у 2018 році було вироблено на 1,4% менше, ніж у 2017 році - 84 397,9 млн кВт/год.
Виробництво електроенергії тепловими гідроелектростанціями (гідроелектростанціями і гідроакумулюючими електростанціями) торік проти 2017 року зросло на 13,6% - до 11 920,2 млн кВт/год.
Вітровими електростанціями було вироблено на 15,2% більше електроенергії, ніж у 2017 році - 1 127,4 млн кВт/год. Сонячними електростанціями було вироблено на 33,4% більше електроенергії у порівнянні з 2017 роком - 677,0 млн кВт/год.
Дані наведено у натуральному вираженні; без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
Нагадаємо, вартість електроенергії для промисловості з 1 лютого зросла.