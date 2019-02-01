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Вартість електроенергії для промисловості відсьогодні зросла

Вартість електроенергії для промисловості відсьогодні зросла

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 лютого. УНН. З 1 лютого на 2% зросте ціна на електроенергію для промислових споживачів, повідомляє УНН.

За словами голови Нацкомісії з регулювання у сфері енергетики Оксани Кривенко, 2% - це зростання, яке є набагато нижчим індексу цін виробників та індексу інфляції у нашій країні.

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Для фізичних осіб тариф підвищуватися поки не буде.

Нагадаємо, тарифи на електроенергію для підприємств і юридичних осіб (крім населення) залежать безпосередньо від постачальника послуг, тобто від енергопостачальної компанії, яка займається обслуговуванням того чи іншого підприємства.

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Вартість електроенергії для конкретного підприємства залежить від виду підприємства і цілей використання ним електричної енергії. Дізнатися актуальні тарифи на електроенергію можна на офіційних сайтах постачальників або на сайті НКРЕКП.

Раніше Оксана Кривенко писала, що в Україні з січня 2019 року оптова ринкова вартість електроенергії може зрости більш ніж на 15% через збільшення тарифів на відпуск електроенергії для генеруючих підприємств.

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