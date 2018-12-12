Эксперт прогнозирует подорожание электроэнергии для оптовиков в 2019 году

"Будет рост в районе 10-15% - коридор", - отметил эксперт, отвечая на вопрос о росте оптовой рыночной стоимости электроэнергии.



По его словам, для повышения тарифов на оптовом рынке в Украине сложились объективные причины - в частности рост мировых цен на уголь. Так, если в начале года в расчете тарифа использовалась цена угля на уровне 83 долларов за тонну, то сейчас это уже 100 долларов и выше.



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При этом он добавил, что к тарифам на электроэнергию для населения это повышение отношения не имеет. Как пояснил эксперт, украинцы используют, в основном, электроэнергию, произведенную на АЭС, для которых тарифы сохраняются стабильными. Прогнозируемое повышение электроэнергии для промышленности отразится на розничных ценах товаров, однако не существенно - рост составит 2-5%.



Следует отметить, что вопрос прогнозируемого повышения цены электроэнергии на оптовом рынке стоит в повестке дня заседания НКРЭКУ, запланированном на 14 декабря. В проекте решения Комиссии также отмечается рост цены на энергоносители, а также увеличение объема производимой АЭС и ТЭЦ энергии.



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Напомним, в Украине с января 2019 года оптовая рыночная стоимость электроэнергии может вырасти более чем на 15% из-за увеличения тарифов на отпуск электроэнергии для генерирующих предприятий. Об этом написала на своей странице в Facebook глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Оксана Кривенко.



Механизм ценового регулирования на электроэнергию для населения не будет меняться до начала действия нового рынка электрической энергии.



Также добавим, что 14 ноября НКРЭКУ проведет заседание на котором, в частности рассмотрит вопрос "Об утверждении прогнозируемой оптовой рыночной цены на 2019 год". В проекте решения говорится об уменьшении в следующем году объема производства электроэнергии ГЭС и АЭС и одновременно увеличение объема производства электроэнергии теплоэлектроцентралями. Следует добавить, что средняя рыночная цена угля на европейском рынке за октябрь 2018 сложилась 99,5 долл./тонну, что на 7,3% или на 6,7 долл./тонну выше индикативной цены угля за период ноябрь 2017 - октябрь 2018 года.