У НКРЕКП повідомили, коли можуть бути збільшені тарифи на електроенергію

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. Механізм цінового регулювання на електроенергію для населення не буде змінюватися до початку дії нового ринку електричної енергії. Про це повідомили у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) у відповіді на запит УНН.

“До дати початку дії нового ринку електричної енергії зберігається діючий механізм цінового регулювання для населення, який передбачає, що різниця в тарифах для населення між фіксованими та ринковими рівнями компенсується енергопостачальним компаніям через механізм дотацій за рахунок промисловості, залізничного транспорту, бюджетних організацій та інших споживачів, які сплачують більше за електроенергію”, — йдеться у повідомленні Комісії.

У НКРЕКП зауважили, що “для загального економічного інтересу в електроенергетичній галузі” на учасників ринку можуть бути покладені спеціальні обов’язки. При цьому, як зазначається, пропозиції щодо обсягів та умов покладення спеціальних обов’язків готує Комісія та подає їх до Кабміну після проведення консультацій із Секретарем Енергетичного Співтовариства.

Водночас, за інформацією поінформованого джерела на ринку електроенергії, вартість електричної енергії для населення точно не буде збільшено до нового року.

Зазначимо, в Україні дії тариф на електроенергію з 1 березня 2017 року. Зокрема, при споживанні до 100 кВт/год тариф становить 0,90 грн (з ПДВ), а за обсяг понад 100 кВт — 1,68 грн.

Як повідомляв УНН, державні установи повинні укласти угоди на постачання та розподілу електричної енергії на 2019 рік з операторами ринку до 31 грудня 2018 року.

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