У НКРЕКП повідомили, коли можуть бути збільшені тарифи на електроенергію

КИЇВ. 13 листопада. УНН. Механізм цінового регулювання на електроенергію для населення не буде змінюватися до початку дії нового ринку електричної енергії. Про це повідомили у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) у відповіді на запит УНН.