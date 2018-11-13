В НКРЭКУ сообщили, когда могут быть увеличены тарифы на электроэнергию
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Механизм ценового регулирования на электроэнергию для населения не будет меняться до начала действия нового рынка электрической энергии. Об этом сообщили в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) в ответе на запрос УНН.
"До даты начала действия нового рынка электрической энергии сохраняется действующий механизм ценового регулирования для населения, который предусматривает, что разница в тарифах для населения между фиксированным и рыночными уровнями компенсируется энергоснабжающим компаниям через механизм дотаций за счет промышленности, железнодорожного транспорта, бюджетных организаций и других потребителей, которые платят больше за электроэнергию", - говорится в сообщении Комиссии.
В НКРЭКУ отметили, что "для общего экономического интереса в электроэнергетической отрасли" на участников рынка могут быть положены специальные обязанности. При этом, как отмечается, предложения относительно объемов и условий возложения специальных обязанностей готовит Комиссия и подает их в Кабмин после проведения консультаций с Секретарем Энергетического Сообщества.
В то же время, по информации информированного источника на рынке электроэнергии, стоимость электроэнергии для населения точно не будет увеличена до нового года.
Отметим, в Украине действия тариф на электроэнергию с 1 марта 2017 года. В частности, при потреблении до 100 кВт/ч тариф составляет 0,90 грн (с НДС), а за объем свыше 100 кВт - 1,68 грн.
Как сообщал УНН, государственные учреждения должны заключить договора на поставку и распределения электрической энергии на 2019 год с операторами рынка до 31 декабря 2018 года.