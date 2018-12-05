Киянам підвищили тарифи на холодну воду
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Тарифи на послуги холодного водопостачання для мешканців столиці виросли на понад 17%, і становлять 19,596 грн/1 куб. м. Про це повідомила прес-служба “Київводоканалу”, передає УНН.
“Тариф на послуги з централізованого постачання холодної води в Києві підвищили до 19,6 грн за кубометр води”, — йдеться у повідомленні.
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Так, постановою від 04.10.2018 № 1168 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, з 4 жовтня встановлено тариф на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення в розмірі 18,288 грн (у т. ч. ПДВ 3,048 грн). З них 9,492 грн (у т. ч. ПДВ 1,582 грн) за 1 куб. м водопостачання та 8,796 грн (у т. ч. ПДВ 1,466 грн) за 1 куб. м водовідведення.
Також встановлено тарифи на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) у розмірі 19,596 грн (у т. ч. ПДВ 3,266 грн). З них 10,092 грн (у т. ч. ПДВ 1,682 грн) за 1 куб. м водопостачання та 9,504 грн (у т. ч. ПДВ 1,584 грн) за 1 куб. м водовідведення.
Раніше УНН повідомляв про підвищення тарифів на холодну воду на 17,23%, яке відбулось у жовтні цього року. Зазначимо, що тарифи на послуги теплопостачання з 2014 року зросли у п’ять разів.