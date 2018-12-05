Киевлянам повысили тарифы на холодную воду
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Тарифы на услуги холодного водоснабжения для жителей столицы выросли более чем на 17%, и составляют 19,596 грн/1 куб. м. Об этом сообщила пресс-служба “Киевводоканала”, передает УНН.
“Тариф на услуги по централизованному снабжению холодной воды в Киеве повысили до 19,6 грн за кубометр воды”, — говорится в сообщении.
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Так, постановлением от 04.10.2018 № 1168 Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, с 4 октября установлен тариф на услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу в размере 18,288 грн (в т. ч. НДС 3,048 грн). Из них 9,492 грн (в т. ч. НДС 1,582 грн) за 1 куб. м водоснабжения и 8,796 грн (в т. ч. НДС 1,466 грн) за 1 куб. м водоотведения.
Также установлены тарифы на услуги по централизованному снабжению холодной воды, водоотведения (с использованием внутридомовых систем) в размере 19,596 грн (в т. ч. НДС 3,266 грн). Из них 10,092 грн (в т. ч. НДС 1,682 грн) за 1 куб. м водоснабжения и 9,504 грн (в т. ч. НДС 1,584 грн) за 1 куб. м водоотведения.
Ранее УНН сообщал о повышении тарифов на холодную воду на 17,23%, которое состоялось в октябре этого года. Отметим, что тарифы на услуги теплоснабжения с 2014 года выросли в пять раз.