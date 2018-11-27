Тарифи на транспортування газу хочуть знизити удвічі

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) схвалила проект постанови про зниження більше ніж удвічі з січня 2019 року тарифів на послуги трансопртування газу для точок входу і виходу з газотранспортної системи України (ГТС). Про це написала на своїй сторінці у Facebook голова Комісії Оксана Кривенко, передає УНН.

“Сьогодні схвалили проект Постанови НКРЕКП, який передбачє зменшення більш ніж вдвічі (!) тарифів на послуги транспортування газу для точок входу і точок виходу”, — написала вона.

За словами голови НКРЕКП, новий тариф дозволить підвищити конкурентоздатність ГТС, відкрити нові можливості для газовидобувників та одночасно покрити усі операційні витрати оператора газотранспортної системи та забезпечити достатній рівень прибутку для капітальних інвестицій.

Ухвалена постанова набуде чинності з 1 січня 2019 року, але після громадського обговорення.

Нагадаємо, НКРЕКП раніше ухвалила рішення, яким заборонила операторам газорозподільних мереж проводити донарахування в платіжки за природний газ.

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