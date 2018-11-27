Тарифи на транспортування газу хочуть знизити удвічі

КИЇВ. 27 листопада. УНН. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) схвалила проект постанови про зниження більше ніж удвічі з січня 2019 року тарифів на послуги трансопртування газу для точок входу і виходу з газотранспортної системи України (ГТС). Про це написала на своїй сторінці у Facebook голова Комісії Оксана Кривенко, передає УНН.