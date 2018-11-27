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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 102385 просмотра

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8 марта, 10:25 • 108007 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 17:42 • 140349 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 134349 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141595 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145386 просмотра

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Тарифы на транспортировку газа хотят снизить вдвое

Тарифы на транспортировку газа хотят снизить вдвое

Киев  •  УНН

 • 9898 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) одобрила проект постановления о снижении больше чем вдвое с января 2019 года тарифов на услуги транспортирования газа для точек входа и выхода из газотранспортной системы Украины (ГТС). Об этом написала на своей странице в Facebook глава Комиссии Оксана Кривенко, передает УНН.

"Сегодня одобрили проект Постановления НКРЭКУ, который предусмотрит уменьшение более чем вдвое (!) тарифов на услуги по транспортировке газа для точек входа и точек выхода", - написала она.

По словам главы НКРЭКУ, новый тариф позволит повысить конкурентоспособность ГТС, открыть новые возможности для газодобытчиков и одновременно покрыть все операционные расходы оператора газотранспортной системы и обеспечить достаточный уровень прибыли для капитальных инвестиций.

Принятое постановление вступит в силу с 1 января 2019 года, но после общественного обсуждения.

Напомним, НКРЭКУ ранее приняла решение, которым запретила операторам газораспределительных сетей проводить доначисления в платежки за природный газ.

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