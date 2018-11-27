Тарифы на транспортировку газа хотят снизить вдвое
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) одобрила проект постановления о снижении больше чем вдвое с января 2019 года тарифов на услуги транспортирования газа для точек входа и выхода из газотранспортной системы Украины (ГТС). Об этом написала на своей странице в Facebook глава Комиссии Оксана Кривенко, передает УНН.
"Сегодня одобрили проект Постановления НКРЭКУ, который предусмотрит уменьшение более чем вдвое (!) тарифов на услуги по транспортировке газа для точек входа и точек выхода", - написала она.
По словам главы НКРЭКУ, новый тариф позволит повысить конкурентоспособность ГТС, открыть новые возможности для газодобытчиков и одновременно покрыть все операционные расходы оператора газотранспортной системы и обеспечить достаточный уровень прибыли для капитальных инвестиций.
Принятое постановление вступит в силу с 1 января 2019 года, но после общественного обсуждения.
Напомним, НКРЭКУ ранее приняла решение, которым запретила операторам газораспределительных сетей проводить доначисления в платежки за природный газ.