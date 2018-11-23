Електроенергія на оптовому ринку подорожчає
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. В Україні з січня 2019 року оптова ринкова вартість електричної енергії може зрости більше ніж на 15% через збільшення тарифів на відпуск електроенергії для генеруючих підприємств. Про це написала на своїй сторінці у Facebook голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Оксана Кривенко, передає УНН.
"Сьогодні будемо розглядати тарифи для генеруючих підприємств. Якщо врахувати подані пропозиції - оптова ринкова ціна електричної енергії з початку 2019 року зросте більше ніж на 15%", - зазначили голова Комісії.
Наприклад, за словами Кривенко, "Енергоатом" просить підвищити тариф на виробництво електричної енергії на 65%. Вона уточнила, що після підвищення рентабельність компанії становитиме 38%, а дохід збільшиться на 27 млрд грн, що можна порівняти з половиною фонду усіх субсидій України.
"Чим обґрунтоване таке стрімке зростання тарифу? Компанія надала пояснення загальною кількістю 22 тисячі сторінок! Але така величезна кількість документів обгрунтовує лише 3,5 млрд гривень коштів на інвестиції", - розповіла вона.
Як зазначила Кривенко, "Укргідроенерго" також пропонує підвищити свій тариф на 46% для збільшення доходу на 3,5 млрд грн.
"ТЕЦ вважають, що наступного року їм потрібен додатковий дохід обсягом 4,6 млрд грн, і для цього ми повинні збільшити тариф на 21%", - резюмувала голова НКРЕКП.
Як повідомляв УНН, механізм цінового регулювання на електроенергію для населення не буде змінюватися до початку дії нового ринку електричної енергії.