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Электроэнергия на оптовом рынке подорожает

Электроэнергия на оптовом рынке подорожает

Киев  •  УНН

 • 16356 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. В Украине с января 2019 года оптовая рыночная стоимость электроэнергии может вырасти более чем на 15% из-за увеличения тарифов на отпуск электроэнергии для генерирующих предприятий. Об этом написала на своей странице в Facebook глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Оксана Кривенко, передает УНН.

"Сегодня будем рассматривать тарифы для генерирующих предприятий. Если учесть представленные предложения - оптовая рыночная цена электроэнергии с начала 2019 года вырастет более чем на 15%", - отметили председатель Комиссии.

Например, по словам Кривенко, "Энергоатом" просит повысить тариф на производство электроэнергии на 65%. Она уточнила, что после повышения рентабельность компании составит 38%, а доход увеличится на 27 млрд грн, что сопоставимо с половиной фонда всех субсидий Украины.

"Чем обоснован такой рост тарифа? Компания предоставила объяснения общим количеством 22 тысячи страниц! Но такое огромное количество документов обосновывает только 3,5 млрд гривен средств на инвестиции", - рассказала она.

Как отметила Кривенко, "Укргидроэнерго" предлагает повысить свой тариф на 46% для увеличения дохода на 3,5 млрд грн.

"ТЭЦ считают, что в следующем году им нужен дополнительный доход в объеме 4,6 млрд грн, и для этого мы должны увеличить тариф на 21%", - резюмировала глава НКРЭКУ.

Как сообщал УНН, механизм ценового регулирования на электроэнергию для населения не будет меняться до начала действия нового рынка электрической энергии.

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