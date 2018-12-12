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Експерт прогнозує подорожчання електроенергії для оптовиків в 2019 році

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. Вартість електроенергії для оптових покупців в наступному році зросте на 10-15%. Такий прогноз озвучив член спостережної ради Інституту енергетичних досліджень Юрій Корольчук в ексклюзивному коментарі кореспонденту УНН.

Експерт прогнозує подорожчання електроенергії для оптовиків в 2019 році

"Буде ріст в районі 10-15% - коридор", - зазначив експерт, відповідаючи на запитання про ріст оптової ринкової вартості електроенергії.

За його словами, для підвищення тарифів на оптовому ринку в Україні склались об’єктивні причини – зокрема зростання світових цін на вугілля. Так, якщо на початку року в розрахунку тарифу використовувалась ціна вугілля на рівні 83 долари за тонну, то наразі це вже 100 доларів і вище.

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При цьому він додав, що до тарифів на електроенергію для населення це підвищення стосунку не має. Як пояснив експерт, українці використовують, в основному, електроенергію, вироблену на АЕС, для яких тарифи зберігаються стабільними. Прогнозоване підвищення електроенергії для промисловості відобразиться на роздрібних цінах товарів, однак не суттєво – зростання складе 2-5%.

Слід зазначити, що питання прогнозованого підвищення ціни електроенергії на оптовому ринку стоїть в порядку денному засідання НКРЕКП, запланованому на 14 грудня. В проекті рішення Комісії також зазначається ріст ціни на енергоносії, а також збільшення обсягу виробленої АЕС і ТЕЦ енергії.

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Нагадаємо, в Україні з січня 2019 року оптова ринкова вартість електричної енергії може зрости більше ніж на 15% через збільшення тарифів на відпуск електроенергії для генеруючих підприємств. Про це написала на своїй сторінці у Facebook голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Оксана Кривенко.

Механізм цінового регулювання на електроенергію для населення не буде змінюватися до початку дії нового ринку електричної енергії.

Також додамо, що 14 листопада НКРЕКП проведе засідання на якому, зокрема розгляне питання "Про затвердження прогнозованої оптової ринкової ціни на 2019 рік". У проекті рішення йдеться про зменшення наступного року обсягу виробництва електроенергії ГЕС та АЕС та водночас збільшення обсягу виробництва електроенергії теплоелектроцентралями. Слід додати, що середня ринкова ціна вугілля на європейському ринку за жовтень 2018 року склалась 99,5 дол./тону, що на 7,3 % або на 6,7 дол./тону вище індикативної ціни вугілля за період листопад 2017 року – жовтень 2018 року.

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