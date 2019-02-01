Стоимость электроэнергии для промышленности с сегодняшнего дня возросла
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. С 1 февраля на 2% вырастет цена на электроэнергию для промышленных потребителей, сообщает УНН.
По словам главы Нацкомиссии по регулированию в сфере энергетики Оксаны Кривенко, 2% - это рост, который является намного ниже индекса цен производителей и индекса инфляции в нашей стране.
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Для физических лиц тариф повышаться пока не будет.
Напомним, тарифы на электроэнергию для предприятий и юридических лиц (кроме населения) зависят напрямую от поставщика услуг, т.е. от энергоснабжающей компании, которая занимается обслуживанием того или иного предприятия.
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Стоимость электроэнергии для конкретного предприятия зависит от вида предприятия и целей использования им электрической энергии. Узнать актуальные тарифы на электроэнергию можно на официальных сайтах поставщиков или на сайте НКРЭКУ.
Ранее Оксана Кривенко писала, что в Украине с января 2019 года оптовая рыночная стоимость электроэнергии может вырасти более чем на 15% из-за увеличения тарифов на отпуск электроэнергии для генерирующих предприятий.