В Украине за год выросло производство электроэнергии
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. В Украине в прошлом году производство электроэнергии увеличилось на 1,1% против 2017 года. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.
Так, в 2018 году было произведено 158 927,2 млн кВт/ч электроэнергии. В годовом измерении (декабрь к декабрю прошлого года) производство электроэнергии выросло на 7%.
Производство электроэнергии тепловыми электростанциями (ТЭЦ, ТЭС) в прошлом году по сравнению с 2017-м выросло на 2% - до 60 804,7 млн кВт/ч.
Электроэнергии атомными электростанциями в 2018 году было произведено на 1,4% меньше, чем в 2017 году - 84 397,9 млн кВт/ч.
Производство электроэнергии тепловыми гидроэлектростанциями (гидроэлектростанциями и гидроаккумулирующими электростанциями) в прошлом году по сравнению с 2017-м возросло на 13,6% - до 11 920,2 млн кВт/ч.
Ветровыми электростанциями было произведено на 15,2% больше электроэнергии, чем в 2017 году - 1 127,4 млн кВт/ч. Солнечными электростанциями было произведено на 33,4% больше электроэнергии по сравнению с 2017 годом - 677,0 млн кВт/ч.
Данные приведены в натуральном выражении; без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
Напомним, стоимость электроэнергии для промышленности с 1 февраля выросла.