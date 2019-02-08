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В Украине выросло производство электроэнергии

В Украине выросло производство электроэнергии

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 февраля. УНН. За прошлый год в Украине было произведено 159,35 млрд кВт/ч электроэнергии, что на 2,5% больше, чем в 2017 году. Соответствующие данные приведены в отчете Министерства энергетики и угольной отрасли, передает УНН.

Согласно данным отчета Минэнергоугля, в 2018 году производство электроэнергии в Украине составило 159,35 млрд кВт/ч, что на 2,5% больше, чем в предыдущем 2017 году.

При этом 6,165 млрд кВт/ч в прошлом году было экспортировано, что на 19,3% больше, чем в позапрошлом году, потребление составило 122,143 млрд кВт/ч, что на 2,7% больше по сравнению с показателем 2017 года.

Напомним, по данным Госстата, в прошлом году производство электроэнергии увеличилось на 1,1% против 2017 года.
Производство электроэнергии тепловыми электростанциями (ТЭЦ, ТЭС) в прошлом году против 2017 выросло на 2% - до 60 804,7 млн кВт / ч.

Электроэнергии атомными электростанциями в 2018 году было произведено на 1,4% меньше, чем в 2017 году - 84 397,9 млн кВт/ч.

Производство электроэнергии тепловыми гидроэлектростанциями (гидроэлектростанциями и гидроаккумулирующими электростанциями) в прошлом году против 2017 возросло на 13,6% - до 11 920,2 млн кВт/ч.

Ветровыми электростанциями было произведено на 15,2% больше электроэнергии , чем в 2017 году - 1 127,4 млн кВт/ч. Солнечными электростанциями было произведено на 33,4% больше электроэнергии по сравнению с 2017 годом - 677,0 млн кВт/ч.

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