Украина в феврале выработала электричества на 4,8% меньше плана

"Производство электроэнергии меньше на 4,8% от плана и уменьшилось на 1,3% против соответствующего периода прошлого года", - говорится в сообщении.

По данным Минэнергоугля, с начала февраля в Украине произведено 9 млрд 821,9 млн кВт/ч электроэнергии, тогда как в прошлом году за 20 суток февраля было произведено 9 млрд 951,6 млн кВт/ч электроэнергии.

На АЭС с начала февраля произведено 57% от всего объема электроэнергии, на ТЭС - 35%, на ГЭС - 6%, на других - 2%.

Напомним, промышленность в прошлом году использовала электричества на 16% больше населения.