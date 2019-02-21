Украина в феврале выработала электричества на 4,8% меньше плана
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Производство электроэнергии за 20 суток февраля в Украине достигло 9 млрд 821,9 млн кВт/ч, что на 4,8% меньше плана. Об этом УНН сообщает со ссылкой на статистические данные Министерства энергетики и угольной промышленности.
"Производство электроэнергии меньше на 4,8% от плана и уменьшилось на 1,3% против соответствующего периода прошлого года", - говорится в сообщении.
По данным Минэнергоугля, с начала февраля в Украине произведено 9 млрд 821,9 млн кВт/ч электроэнергии, тогда как в прошлом году за 20 суток февраля было произведено 9 млрд 951,6 млн кВт/ч электроэнергии.
На АЭС с начала февраля произведено 57% от всего объема электроэнергии, на ТЭС - 35%, на ГЭС - 6%, на других - 2%.
Напомним, промышленность в прошлом году использовала электричества на 16% больше населения.