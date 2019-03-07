"Согласно согласованной заявки 7 марта 2019 в 00:02 энергоблок № 4 Запорожской АЭС отключен от сети для проведения планового среднего ремонта продолжительностью 100 суток", - говорится в сообщении.

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В данный момент на Запорожской АЭС в работе находятся 4 энергоблока.

В ведомстве добавили, что за минувшие сутки энергоблоками ЗАЭС произведено 114,9 млн кВт ч электроэнергии, с начала месяца - 702,8 млн кВт ч электроэнергии и с начала года - 7 млрд 480,4 млн кВт ч электроэнергии.

"Энергоатом" уверяет, что радиационный фон на промплощадке и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) - 8-12 микрорентген в час, что соответствует естественному радиационному фону в месте расположения Запорожской АЭС.

Напомним, 25 февраля, энергоблок № 3 Запорожской АЭС действием защиты от внутренних повреждений генератора отключен от сети.



