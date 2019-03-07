Энергоблок № 4 Запорожской АЭС отключен от сети
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Сегодня, 7 марта, энергоблок № 4 Запорожской АЭС отключен от сети для проведения планового среднего ремонта продолжительностью 100 суток. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ЗАЭС.
"Согласно согласованной заявки 7 марта 2019 в 00:02 энергоблок № 4 Запорожской АЭС отключен от сети для проведения планового среднего ремонта продолжительностью 100 суток", - говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Энергоблок № 1 Ровенской АЭС подключен к сети
В данный момент на Запорожской АЭС в работе находятся 4 энергоблока.
В ведомстве добавили, что за минувшие сутки энергоблоками ЗАЭС произведено 114,9 млн кВт ч электроэнергии, с начала месяца - 702,8 млн кВт ч электроэнергии и с начала года - 7 млрд 480,4 млн кВт ч электроэнергии.
"Энергоатом" уверяет, что радиационный фон на промплощадке и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) - 8-12 микрорентген в час, что соответствует естественному радиационному фону в месте расположения Запорожской АЭС.
Напомним, 25 февраля, энергоблок № 3 Запорожской АЭС действием защиты от внутренних повреждений генератора отключен от сети.