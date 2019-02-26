Енергоблок № 1 Рівненської АЕС підключено до мережі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Енергоблок № 1 Рівненської АЕС підключено до енергомережі після проведення капітального планового ремонту. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу “Енергоатому”.
“Станом на 8 годину 26 лютого у роботі перебувають усі чотири енергоблоки Рівненської АЕС із сумарним навантаженням 2 730 МВт. Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає”, — йдеться у повідомленні.
За минулу добу енергоблоками РАЕС вироблено 57,9 млн кВт-г електроенергії, з початку місяця — 1 млрд 444,4 млн кВт-г електроенергії та з початку року — 3 млрд 250,0 млн кВт-г електроенергії.
За інформацією “Енергоатому”, порушень меж і умов безпечної експлуатації не було.
Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на РАЕС і прилеглій території не змінювався й перебуває у межах чинних норм.
Як повідомляв УНН, вчора, 25 лютого, енергоблок № 3 Запорізької АЕС дією захисту від внутрішніх пошкоджень генератора відключений від мережі.
Нагадаємо, станом на 26 лютого в роботі перебувають 13 з 15 енергоблоків на атомних станціях України.