Енергосистема України працює без двох атомних блоків
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Станом на 26 лютого в роботі перебувають 13 з 15 енергоблоків на атомних станціях України, передає УНН з посиланням на прес-службу “Енергоатому”.
“На енергоблоці № 1 Хмельницької АЕС 94-а доба середнього планового ремонту. 25 лютого 2019 року о 07:30 енергоблок № 3 Запорізької АЕС відключено від енергомережі дією захисту від внутрішніх пошкоджень генератора. 25 лютого 2019 року о 20:38 енергоблок № 1 Рівненської АЕС підключено до енергомережі після завершення капітального планового ремонту. Ведеться набір потужності”, — йдеться у повідомленні.
В “Енергоатомі” додали, 26 лютого 2019 року о 02:30 енергоблок № 3 Южно-Української АЕС розвантажено на 450 МВт (до 69% номінальної потужності) для пошуку та усунення присосів сирої води в конденсаторах турбіни.
Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС — 5 020 МВт, РАЕС — 2 740 МВт, ЮУАЕС — 2 615 МВт, ХАЕС — 1 010 МВт.
Минулої доби, 25 лютого, станціями вироблено 271,67 млн кВт-г електроенергії.
Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС ‒ у межах норми.
Нагадаємо, 25 лютого о 7:30 енергоблок № 3 Запорізької АЕС дією захисту від внутрішніх пошкоджень генератора відключений від мережі.