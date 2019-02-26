Энергоблок № 1 Ровенской АЭС подключен к сети
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Энергоблок № 1 Ровенской АЭС подключен к энергосети после проведения капитального планового ремонта. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома".
"По состоянию на 8:00 26 февраля во работе находятся все четыре энергоблока Ровенской АЭС с суммарной нагрузкой 2730 МВт. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет", - говорится в сообщении.
За прошедшие сутки энергоблоками РАЭС произведено 57,9 млн кВт-ч электроэнергии, с начала месяца - 1 млрд 444,4 млн кВт-ч электроэнергии и с начала года - 3 млрд 250,0 млн кВт-ч электроэнергии.
По информации "Энергоатома", нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было.
Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменялся и находится в пределах действующих норм.
Как сообщал УНН, вчера, 25 февраля, энергоблок № 3 Запорожской АЭС действием защиты от внутренних повреждений генератора отключен от сети.
Напомним, по состоянию на 26 февраля в работе находятся 13 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины.