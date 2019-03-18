Энергосистема Украины работает без четырех атомных блоков

"На энергоблоке № 2 Запорожской АЭС 6-е сутки капитального планового ремонта. На энергоблоке № 4 Запорожской АЭС 12-е сутки среднего планового ремонта. На энергоблоке № 2 Ровенской АЭС 13-е сутки капитального планового ремонта. На энергоблоке № 1 Хмельницкой АЭС 114-е сутки среднего планового ремонта", - говорится в сообщении.

В "Энергоатоме" добавили, за минувшие сутки, 17 марта, станциями произведено 252,08 млн кВт-ч электроэнергии.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.

Напомним, 7 марта, энергоблок № 4 Запорожской АЭС отключен от сети для проведения планового среднего ремонта продолжительностью 100 суток.



