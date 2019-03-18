Производство атомной электроэнергии выросло на 10%

"В 2014 году доля электроэнергии, генерируют АЭС, в общем производстве составляла 47-48%. Сегодня эта доля составляет 54-58%", - сообщил он.



Как сообщал УНН, по состоянию на 17 марта в работе находятся 11 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины.



Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.

Напомним, 7 марта, энергоблок № 4 Запорожской АЭС отключен от сети для проведения планового среднего ремонта продолжительностью 100 суток.