Энергетики восстановили подачу света более 6 тысячам потребителей в Харькове, также продолжается ликвидация последствий попадания в газопровод

Работы по устранению повреждений энергетического оборудования продолжаются, но уже 6,3 тысячам потребителей возвращен свет. В Минэнерго предупреждают: ситуация осложнена, поскольку часть объектов электросети завалена стройматериалами из разрушенных зданий.

Также, согласно информации "Нафтогаз", продолжается ликвидация последствий повреждения газопровода среднего давления на территории Харькова, передает УНН.

Детали

Энергетики восстановили электроснабжение более 6 тысячам потребителей, которые были обесточены в результате массированной атаки в Харькове. По состоянию на 14:00 уже со светом 6,3 тысячи потребителей, которые остались без электроэнергии в результате утренних обстрелов в Харькове - говорится в сообщении.

В ведомстве предупреждают, что часть энергетического оборудования завалена стройматериалами из разрушенных зданий, что создает дополнительные преграды. Но одновременно с энергетиками работают коммунальные службы, которые осуществляют уборку завалов.

Согласно информации ведомства, энергетики пытаются как можно быстрее восстановить сети, чтобы дать возможность запустить в работу котельные для подачи тепла населению.

Сейчас без света еще около 4,7 тысячи потребителей.

Дополнение

Согласно информации пресс-службы "Нафтогаз", аварийно-диспетчерские бригады продолжают ликвидацию последствий попадания в газопровод среднего давления на территории Харькова. Указывается, что на протяжении этой зимы аналогичных по масштабу попаданий по газораспределительной сфере в городе не было.

Известно, что возгорание остановили, но работы на объекте будут продолжаться до полной ликвидации последствий. Доставка газа в дома харьковчан возобновится сразу же после устранения всех последствий атаки российских захватчиков.

Напомним,

В результате ракетного обстрела Харькова российскими войсками пострадали 62 человека, в том числе восемь детей.

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