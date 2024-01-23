Кількість постраждалих через атаку рф на Харків зросла до 62, серед них - восьмеро дітей

Внаслідок ракетної атаки російських військ на Харків наразі відомо про 62 постраждалих, серед яких восьмеро дітей, повідомляє УНН із посиланням на МВС.

Харків. Кількість постраждалих від ранкового обстрілу зросла до 62 людей, з них — 5 людей загинули, 57 отримали поранення. Серед травмованих — восьмеро дітей - йдеться у повідомленні МВС.

Як зазначається, також поранені троє працівників поліції, які здійснювали розбір завалів.

Раніше було відомо про 51 постраждалого внаслідок ракетної атаки російських військ на Харків. Загинуло п'ятеро людей. 27 вдалось врятувати.