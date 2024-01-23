Количество пострадавших из-за атаки рф на Харьков возросло до 62, среди них - восемь детей

В результате ракетной атаки российских войск на Харьков пока известно о 62 пострадавших, среди которых восемь детей, сообщает УНН со ссылкой на МВД.

Харьков. Количество пострадавших от утреннего обстрела возросло до 62 человек, из них - 5 человек погибли, 57 получили ранения. Среди травмированных - восемь детей - говорится в сообщении МВД.

Как отмечается, также ранены трое сотрудников полиции, которые осуществляли разбор завалов.

Ранее было известно о 51 пострадавшем в результате ракетной атаки российских войск на Харьков. Погибло пять человек. 27 удалось спасти.