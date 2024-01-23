Количество пострадавших из-за атаки рф на Харьков возросло до 62, среди них - восемь детей
В результате ракетного обстрела Харькова российскими войсками пострадали 62 человека, в том числе восемь детей.
"Компоненты холодильника": в ЕС обеспокоены тем, что рф может легально завозить комплектующие, которые затем использует для производства оружия
ЕС усиливает внимание к импорту россией компонентов двойного назначения, которые используются для производства оружия против Украины, сообщает Politico. Хотя продажа таких товаров в Москву была запрещена, обход россией санкций остается главной проблемой.
Саперы изъяли боевую часть ракеты Х-101 в Святошинском районе столицы
В Святошинском районе Киева пиротехники безопасно изъяли боеголовку ракеты Х-101.
Главе МИД Венгрии якобы прислали угрозы смертью на украинском перед визитом в Украину - СМИ
По сообщениям, дипломатические представительства Венгрии в Украине получили угрозы смертью в адрес министра иностранных дел Петера Сийярто накануне его запланированного визита в страну.
На время восстановления жилья в Киеве, людей, по их желанию, могут переместить во временное жилье - КГВА
После забастовки в Киеве жители пострадавших домов могут быть переселены во временное жилье, например, гостиницы или общежития, пока их дома будут восстанавливаться. Следующий шаг зависит от решения районной государственной администрации.
Во время сегодняшней атаки рф не запускала ракеты из Черного моря - Гуменюк
Во время сегодняшней атаки россия не запускала ракеты морского базирования, но продолжает наращивать ракетные пусковые установки в Черном море.
Правоохранители сообщили о подозрении российской блогерше, которая публично призывала к геноциду украинцев
Российскому блогеру Эльвине Боровковой, которая публично призывала к геноциду украинцев, объявлено о подозрении.
россияне атаковали Херсон: погиб пожилой мужчина
войска рф обстреляли Корабельный район Херсона, в результате чего погиб пожилой мужчина.
Атака рф на Харьков: в МВД показали видео спасения человека из-под завалов многоэтажки
после утреннего ракетного удара рф по Харькову из-под завалов спасены 27 человек.
ЕС рассматривает санкции против российского алюминия в новом пакете, но ядерная энергия или СПГ "недоступны" - Politico
ЕС рассматривает возможность введения санкций в отношении российской алюминиевой продукции.