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Енергетики відновили подачу світла понад 6 тисячам споживачів у Харкові, також триває ліквідація наслідків влучання у газопровід

Енергетики відновили подачу світла понад 6 тисячам споживачів у Харкові, також триває ліквідація наслідків влучання у газопровід

Київ • УНН

 • 28140 перегляди

Після масової атаки у Харкові, незважаючи на пошкодження об'єктів електромереж та триваючі ремонтні роботи, електропостачання було відновлено для понад 6 000 споживачів. Однак близько 4,7 тисяч будинків залишаються знеструмленими.

Роботи з усунення пошкоджень енергетичного обладнання продовжуються, але вже 6,3 тисячам споживачів повернуто світло. В Міненерго попереджають: ситуація ускладнена, оскільки частина об’єктів електромережі завалена будматеріалами зі зруйнованих будівель.

Також, згідно з інформацією "Нафтогаз", триває ліквідація наслідків пошкодження газопроводу середнього тиску на території Харкова, передає УНН.

Деталі

Енергетики відновили електропостачання понад 6 тисячам споживачів, які були знеструмлені внаслідок масованої атаки у Харкові. Станом на 14:00 уже зі світлом 6,3 тисячі споживачів, які залишились без електроенергії внаслідок вранішніх обстрілів у Харкові

- ідеться у повідомленні.

У відомстві попереджують, що частину енергетичного обладнання завалено будматеріалами зі зруйнованих будівель, що створює додаткові перепони. Але одночасно з енергетиками працюють комунальні служби, які здійснюють прибирання завалів.

Згідно з інформацією відомства, енергетики намагаються якомога швидше відновити мережі, аби дати можливість запустити в роботу котельні для подачі тепла населенню.

Наразі без світла ще близько 4,7 тисячі споживачів.

Доповнення

Згідно з інформацією пресслужби "Нафтогаз", аварійно-диспетчерські бригади продовжують ліквідацію наслідків влучання в газопровід середнього тиску на території Харкова. Вказується, що упродовж цієї зими аналогічних за масштабом влучань по газорозподільній сфері в місті не було.

Відомо, що загоряння зупинили, але роботи на об'єкті триватимуть до повної ліквідації наслідків. Доставка газу до осель харків'ян відновиться одразу ж після усунення всіх наслідків атаки російських загарбників.

Нагадаємо

В результаті ракетного обстрілу Харкова російськими військами постраждали 62 людини, в тому числі вісім дітей.

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