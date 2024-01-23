На час відновлення житла у Києві, людей, за їх бажанням, можуть перемістити до тимчасового помешкання – КМВА

Після удару по столиці, мешканців постраждалих будівель можуть евакуювати в найближчі пункти незламності, - там люди можуть зв'язатись з родичами, отримають гарячі напої та психологічну допомогу. Наступний крок залежить від рішення районної державна адміністрації.

За словами речника Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманова, люди за бажанням можуть бути тимчасово направлені у готелі або гуртожитки на період часу відновлення їх житла, передає УНН.

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Людей можуть відселити в найближчі пункти незламності, як наприклад їх евакуювали у дитячі садочки і школи у Святошинському районі. Там їм надають гарячі напої, психологічну допомогу, їм надають можливість зв’язатися або через інтернет, або через мобільний зв’язок з родичами – повідомити, що з ними все гаразд; отримати, якщо це потрібно, психологічну допомогу

Далі, за словами речника КМВА, потрібне рішення районної держадміністрації, щодо того, куди саме людей можна помістити тимчасово, якщо їх оселя постраждала.

Це можуть бути санаторії, або гуртожитки, або готелі комунальні. І відповідно на час ремонтів і відновлення житла, цих людей можуть перемістити, звичайно за їх бажанням, тобто вони подають заяви.