У КМВА показали наслідки обстрілу в Соломʼянсьму районі
Київ • УНН
Кілька будинків у Солом'янському районі Києва були пошкоджені внаслідок ракетного обстрілу. На місці працює Державна служба з надзвичайних ситуацій, повідомляється.
Внаслідок обстрілу Києва у Солом'янському пошкоджені кілька будинків. Кадри пошкодження показали в Київській міській військовій адміністрації, передає УНН.
Деталі
На опублікованих кадрах видно понівечені будинки, в них ударною хвилею вибиті вікна. Повністю зруйновано нежитлову будівлю.
Доповнення
В КМВА додають, що з’явилася інформація щодо пошкодження одного житлового будинку в Солом’янському районі міста. Інформація уточнюється. На місцях працюють підрозділи ДСНС.
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