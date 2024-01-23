В КГВА показали последствия обстрела в Соломенском районе

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"Мадьяр" назвал четыре пункта усовершенствования врагом дронов, среди них использование ИИ
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"Мадьяр" назвал четыре пункта усовершенствования врагом дронов, среди них использование ИИ

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"Мадьяр" рассказал об основных принципах подхода к мобилизации в новое подразделение
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"Мадьяр" рассказал об основных принципах подхода к мобилизации в новое подразделение

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Эксперт объяснил, какое значение будет иметь и на какие вызовы отвечает введение множественного гражданства
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Эксперт объяснил, какое значение будет иметь и на какие вызовы отвечает введение множественного гражданства

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Смерть экс-заместителя генпрокурора Колинько: в Нацполиции рассказали об экспертизах по делу
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Смерть экс-заместителя генпрокурора Колинько: в Нацполиции рассказали об экспертизах по делу

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Юридический департамент НБУ не имеет полномочий давать рекомендации ФГВФЛ - юрист
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Юридический департамент НБУ не имеет полномочий давать рекомендации ФГВФЛ - юрист

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Круговая порука в судебной системе не позволяет привлечь к ответственности судей ВС - эксперты
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Круговая порука в судебной системе не позволяет привлечь к ответственности судей ВС - эксперты

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На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему
19 январь 2024, 16:58  •  233743 просмотра

На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему

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Противник изменил акцент наступательных действий с Бахмутского на Лимано-Купянское направление - Фитьо
19 январь 2024, 15:12  •  280382 просмотра

Противник изменил акцент наступательных действий с Бахмутского на Лимано-Купянское направление - Фитьо

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Дело Гринкевичей: военные поддерживают решение Минобороны разорвать контракты с фирмами скандальной семьи львовских бизнесменов
19 январь 2024, 14:20  •  237819 просмотра

Дело Гринкевичей: военные поддерживают решение Минобороны разорвать контракты с фирмами скандальной семьи львовских бизнесменов

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Есть надежда, что дело о возможном ручном управлении в НБУ будут расследовать эффективно, как того требует от Украины Запад - эксперт
19 январь 2024, 12:55  •  222072 просмотра

Есть надежда, что дело о возможном ручном управлении в НБУ будут расследовать эффективно, как того требует от Украины Запад - эксперт

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Новости по теме

В КГВА показали последствия обстрела в Соломенском районе

Несколько домов в Соломенском районе Киева были повреждены в результате ракетного обстрела. На месте работает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, сообщается.

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В КГВА показали последствия обстрела в Соломенском районе

Атака рф на Киев: известно о 7 пострадавших

По словам мэра Киева Виталия Кличко, в результате утренней атаки в Киеве пострадали семь человек, шестеро из которых были госпитализированы, а одному подростку оказали помощь на месте.

Война •   •  24974 просмотра
Атака рф на Киев: известно о 7 пострадавших

Из-за вражеского обстрела Балаклеи на Харьковщине ранены гражданские

Ночной ракетный обстрел города Балаклея в Харьковской области привел к жертвам среди гражданского населения и повреждению инфраструктуры. Двое гражданских лиц сейчас находятся на лечении с ранениями.

Война •   •  22095 просмотра
Из-за вражеского обстрела Балаклеи на Харьковщине ранены гражданские

На Херсонщине от российских обстрелов погиб один человек, двое ранены

В результате российских обстрелов в Херсонской области за минувшую ночь один человек погиб и двое получили ранения. Российская армия совершила 91 обстрел, выпустив 446 снарядов из различных видов оружия.

Война •   •  19604 просмотра
На Херсонщине от российских обстрелов погиб один человек, двое ранены

Атака рф на Киев: на Печерске пожар в нежилом здании, попадание в детсад не подтвердилось

В нежилом здании в Печерском районе Киева произошел пожар на фоне вражеского обстрела. Сообщения о попадании в детсад не подтвердились.

Война •   •  19005 просмотра
Атака рф на Киев: на Печерске пожар в нежилом здании, попадание в детсад не подтвердилось

В Харькове из-за атаки рф разрушен подъезд многоэтажки - мэр

Российские войска нанесли удар по жилому дому в Харькове, вызвав серьезные разрушения и оставив некоторые дома города без электричества и воды, сообщил мэр города Игорь Терехов.

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В Харькове из-за атаки рф разрушен подъезд многоэтажки - мэр

Ракетный обстрел в Киеве: есть раненые, повреждены дома, детский сад и автомобили

Известны первые последствия утреннего ракетного обстрела Киева. Несколько человек получили ранения, повреждено имущество и здания. Аварийные службы отправлены на вызовы.

Киев •   •  22330 просмотра
Ракетный обстрел в Киеве: есть раненые, повреждены дома, детский сад и автомобили

Еще плюс 960 оккупантов и 22 танка: Генштаб обновил данные о потерях врага

С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 377 820 человек личного состава и 6214 танков.

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Еще плюс 960 оккупантов и 22 танка: Генштаб обновил данные о потерях врага

российские войска атаковали Никопольщину дронами и артиллерией

Российские войска атаковали Никопольский район с помощью беспилотников-камикадзе и артиллерии, повредив автомойку, но о жертвах не сообщается. Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук объявил воздушную тревогу в регионе.

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российские войска атаковали Никопольщину дронами и артиллерией

В Киеве на Святошино загорелись автомобили - КГВА

В результате ракетного удара в Святошинском районе Киева загорелись припаркованные автомобили. Жителей призывают оставаться в укрытиях до дальнейших указаний.

Война •   •  23857 просмотра
В Киеве на Святошино загорелись автомобили - КГВА