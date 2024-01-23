В КГВА показали последствия обстрела в Соломенском районе

В результате обстрела Киева в Соломенском повреждены несколько домов. Кадры повреждения показали в Киевской городской военной администрации, передает УНН.

Детали

На опубликованных кадрах видно поврежденные дома, в них ударной волной выбиты окна. Полностью разрушено нежилое здание.

Дополнение

В КГВА добавляют, что появилась информация о повреждении одного жилого дома в Соломенском районе города. Информация уточняется. На местах работают подразделения ГСЧС.

Напомним,

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