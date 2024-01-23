В КГВА показали последствия обстрела в Соломенском районе
Несколько домов в Соломенском районе Киева были повреждены в результате ракетного обстрела. На месте работает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, сообщается.
Атака рф на Киев: известно о 7 пострадавших
По словам мэра Киева Виталия Кличко, в результате утренней атаки в Киеве пострадали семь человек, шестеро из которых были госпитализированы, а одному подростку оказали помощь на месте.
Из-за вражеского обстрела Балаклеи на Харьковщине ранены гражданские
Ночной ракетный обстрел города Балаклея в Харьковской области привел к жертвам среди гражданского населения и повреждению инфраструктуры. Двое гражданских лиц сейчас находятся на лечении с ранениями.
На Херсонщине от российских обстрелов погиб один человек, двое ранены
В результате российских обстрелов в Херсонской области за минувшую ночь один человек погиб и двое получили ранения. Российская армия совершила 91 обстрел, выпустив 446 снарядов из различных видов оружия.
Атака рф на Киев: на Печерске пожар в нежилом здании, попадание в детсад не подтвердилось
В нежилом здании в Печерском районе Киева произошел пожар на фоне вражеского обстрела. Сообщения о попадании в детсад не подтвердились.
В Харькове из-за атаки рф разрушен подъезд многоэтажки - мэр
Российские войска нанесли удар по жилому дому в Харькове, вызвав серьезные разрушения и оставив некоторые дома города без электричества и воды, сообщил мэр города Игорь Терехов.
Ракетный обстрел в Киеве: есть раненые, повреждены дома, детский сад и автомобили
Известны первые последствия утреннего ракетного обстрела Киева. Несколько человек получили ранения, повреждено имущество и здания. Аварийные службы отправлены на вызовы.
Еще плюс 960 оккупантов и 22 танка: Генштаб обновил данные о потерях врага
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 377 820 человек личного состава и 6214 танков.
российские войска атаковали Никопольщину дронами и артиллерией
Российские войска атаковали Никопольский район с помощью беспилотников-камикадзе и артиллерии, повредив автомойку, но о жертвах не сообщается. Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук объявил воздушную тревогу в регионе.
В Киеве на Святошино загорелись автомобили - КГВА
В результате ракетного удара в Святошинском районе Киева загорелись припаркованные автомобили. Жителей призывают оставаться в укрытиях до дальнейших указаний.