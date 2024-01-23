На время восстановления жилья в Киеве, людей, по их желанию, могут переместить во временное жилье - КГВА

После удара по столице, жителей пострадавших зданий могут эвакуировать в ближайшие пункты несокрушимости, - там люди могут связаться с родственниками, получат горячие напитки и психологическую помощь. Следующий шаг зависит от решения районной государственной администрации.

По словам спикера Киевской городской военной администрации Михаил Шаманова, люди по желанию могут быть временно направлены гостиницы или общежития на период времени восстановления их жилья, передает УНН.

Детали

Людей могут отселить в ближайшие пункты несокрушимости, как например их эвакуировали в детские сады и школы в Святошинском районе. Там им предоставляют горячие напитки, психологическую помощь, им предоставляют возможность связаться или через интернет, или через мобильную связь с родственниками - сообщить, что с ними все в порядке; получить, если это нужно, психологическую помощь - сообщил Михаил Шаманов.

Далее, по словам представителя КГВА, нужно решение районной госадминистрации, относительно того, куда именно людей можно поместить временно, если их дом пострадал.

Это могут быть санатории, или общежития, или гостиницы коммунальные. И соответственно на время ремонтов и восстановления жилья, этих людей могут переместить, конечно по их желанию, то есть они подают заявления. - отметил Шаманов.

Напомним,

В Киеве в результате утренней вражеской атаки есть повреждения в четырех районах, известно об одной погибшей и четырех раненых людях, сообщили во вторник в КГВА.

В результате обстрела Киева в Соломенском повреждены несколько домов. Кадры повреждения показали в Киевской городской военной администрации.