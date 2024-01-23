Атака рф на Київ призвела до пошкоджень у чотирьох районах - КМВА
Київ • УНН
Ранкова атака у Києві призвела до пошкоджень у чотирьох районах, одна людина загинула і четверо отримали поранення, за даними КМВА.
У Києві внаслідок ранкової ворожої атаки є пошкодження у чотирьох районах, відомо про одну загиблу та чотирьох поранених людей, повідомили у вівторок у КМВА, пише УНН.
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"Одна людина загинула ще чотири поранені (більшість – із мінно-вибуховими травмами)", - повідомили у КМВА у Telegram інформацію про наслідки ракетного удару по Києву станом на 08:20.
Також там оприлюднили інформацію щодо наслідків по районах:
Святошинський:
- загоряння припаркованих автомобілів;
- загоряння квартири в багатоповерховому житловому будинку;
- пошкодження нежитлової забудови;
Печерський:
- пошкодження нежитлової будівлі.
Дарницький:
- падіння уламків на дах багатоповерхового житлового будинку (без подальшого горіння);
- та на територію дитячого садочку (без руйнувань та пожежі).
Солом'янський:
- пошкодження житлового будинку.
За даними мера Києва Віталія Кличка, також у Солом'янському районі є руйнування двоповерхової нежитлової будівлі. Без загоряння.
"У Печерському районі, де було влучання в нежитлову будівлю, виявили одного потерпілого. Екстрені служби продовжують гасити пожежу", - зазначив Кличко у Telegram.
Інформація оновлюється та уточнюється. На місцях працюють оперативні служби, вказали у КМВА.
Нагадаємо
Зранку російська армія завдала масованого удару по Україні.
У Києві внаслідок удару армії рф є пошкодження і пожежі. Повідомлялося про 9 постраждалих.
Також ворог вдарив по передмістю Харкова та по області, влучання зафіксовано і в самому Харкові, є перебої з водою та світлом. У Харкові відомо про 2 загиблих, є 11 госпіталізованих постраждалих.
У Павлограді у Дніпропетровській області через атаку армії рф є загиблий та постраждалі.