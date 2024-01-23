Атака рф на Киев привела к повреждениям в четырех районах - КГВА
Киев • УНН
Утренняя атака в Киеве привела к повреждениям в четырех районах, один человек погиб и четверо получили ранения, по данным КГВА.
В Киеве в результате утренней вражеской атаки есть повреждения в четырех районах, известно об одной погибшей и четырех раненых людей, сообщили во вторник в КГВА, пишет УНН.
Детали
"Один человек погиб еще четыре ранены (большинство - с минно-взрывными травмами)", - сообщили в КГВА в Telegram информацию о последствиях ракетного удара по Киеву по состоянию на 08:20.
Также там обнародовали информацию о последствиях по районам:
Святошинский:
- возгорание припаркованных автомобилей;
- возгорание квартиры в многоэтажном жилом доме;
- повреждение нежилой застройки;
Печерский:
- повреждение нежилого здания.
Дарницкий:
- падение обломков на крышу многоэтажного жилого дома (без последующего горения);
- и на территорию детского сада (без разрушений и пожара).
Соломенский:
- повреждение жилого дома.
По данным мэра Киева Виталия Кличко, также в Соломенском районе есть разрушения двухэтажного нежилого здания. Без возгорания.
"В Печерском районе, где было попадание в нежилое здание, обнаружили одного пострадавшего. Экстренные службы продолжают тушить пожар", - отметил Кличко в Telegram.
Информация обновляется и уточняется. На местах работают оперативные службы, указали в КГГА.
Напомним
Утром российская армия нанесла массированный удар по Украине.
В Киеве в результате удара армии рф есть повреждения и пожары. Сообщалось о 9 пострадавших.
Также враг ударил по пригороду Харькова и по области, попадания зафиксированы и в самом Харькове, есть перебои с водой и светом. В Харькове известно о 2 погибших, есть 11 госпитализированных пострадавших.
В Павлограде в Днепропетровской области из-за атаки армии рф есть погибший и пострадавшие.
Атака рф на Киев привела к повреждениям в четырех районах - КГВА
Утренняя атака в Киеве привела к повреждениям в четырех районах, один человек погиб и четверо получили ранения, по данным КГВА.
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