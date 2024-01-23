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Атака рф на Киев привела к повреждениям в четырех районах - КГВА

Атака рф на Киев привела к повреждениям в четырех районах - КГВА

Киев  •  УНН

23 январь 2024, 06:52  •  20569 просмотра

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Утренняя атака в Киеве привела к повреждениям в четырех районах, один человек погиб и четверо получили ранения, по данным КГВА.

В Киеве в результате утренней вражеской атаки есть повреждения в четырех районах, известно об одной погибшей и четырех раненых людей, сообщили во вторник в КГВА, пишет УНН.

Детали

"Один человек погиб еще четыре ранены (большинство - с минно-взрывными травмами)", - сообщили в КГВА в Telegram информацию о последствиях ракетного удара по Киеву по состоянию на 08:20.

Также там обнародовали информацию о последствиях по районам:

Святошинский:

- возгорание припаркованных автомобилей;

- возгорание квартиры в многоэтажном жилом доме;

- повреждение нежилой застройки;

Печерский:

- повреждение нежилого здания.

Дарницкий:

- падение обломков на крышу многоэтажного жилого дома (без последующего горения);

- и на территорию детского сада (без разрушений и пожара).

Соломенский:

- повреждение жилого дома.

По данным мэра Киева Виталия Кличко, также в Соломенском районе есть разрушения двухэтажного нежилого здания. Без возгорания.

"В Печерском районе, где было попадание в нежилое здание, обнаружили одного пострадавшего. Экстренные службы продолжают тушить пожар", - отметил Кличко в Telegram.

Информация обновляется и уточняется. На местах работают оперативные службы, указали в КГГА.

Напомним

Утром российская армия нанесла массированный удар по Украине.

В Киеве в результате удара армии рф есть повреждения и пожары. Сообщалось о 9 пострадавших. 

Также враг ударил по пригороду Харькова и по области, попадания зафиксированы и в самом Харькове, есть перебои с водой и светом. В Харькове известно о 2 погибших, есть 11 госпитализированных пострадавших.

В Павлограде в Днепропетровской области из-за атаки армии рф есть погибший и пострадавшие.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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Атака рф на Київ призвела до пошкоджень у чотирьох районах - КМВА
Russian attack on Kyiv caused damage in four districts - KIEV
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