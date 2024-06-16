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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эмоционально насыщенная неделя: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17-23 июня

Эмоционально насыщенная неделя: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17-23 июня

Киев  •  УНН

16 июня 2024, 08:30  •  30281 просмотра

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На этой неделе произойдут такие важные астрологические события, как переход Меркурия, Венеры и Солнца в знак Рака, летнее Солнцестояние и полнолуние, которые повлияют на наши эмоции, отношения и способность принимать решения.

В период с 17 по 23 июня нас ждут важные астрологические события, которые окажут сильное влияние на наше состоянии и эмоции. Об этом специально для читателей УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.

"Это неделя будет насыщена важными астрологическими событиями. В начале недели Меркурий и Венера, в точном своем соединении, перейдут в знак Рака, а 20 июня в этот знак перейдет Солнце. Наше энергетическое состояние будет меняться. Венера в знаке Рака усилит нашу эмоциональную связь с другими людьми. У нас появится желание больше общаться со своими родными и близкими, заботится о своей семье, заняться домашними делами и созданием уюта. Меркурий в знаке Рака даст нам возможность думать достаточно глубоко.  Мы станем более вдумчивыми и с удовольствием займёмся более глубоким психологическими вопросами. Это хороший период для всех творческих людей", - считает астролог.

По словам Базиленко, 20 июня будет очень важный и энергетически сильный день - день летнего Солнцестояния (самый длинный день и самая короткая ночь). В древности многие народы почитали этот день.

22 июня в 4.08 по киевскому времени произойдёт Полнолуние в знаке Козерога. Оно отразится на наших эмоциях.

"Мы, в момент полнолуния, почувствуем очень сильное эмоциональное напряжение, что приведёт к неуравновешенности, породит внутренние конфликты, которые могут перейти во внешние. В наших действиях не будет рационального зерна, поэтому в этот день стоит воздержаться от принятия важных решений и от выяснения отношений. В воскресенье, 23 июня, у Луны будут хорошие аспекты, которые дадут нам возможность прийти в себя после слишком эмоциональной и очень энергетически затратной недели", - рассказала астролог.

ОВНЫ

Эта неделя принесет вам много домашней суеты и встреч с вашими родственниками. Во второй половине недели постарайтесь избежать крупных скандалов с вашими домашними и не решайте с ними важных вопросов, а также не занимайтесь купле-продажей недвижимости. Лучше переключиться на получение прибыли - тут вас ждет успех.

А к концу недели вам хорошо бы встретиться с друзьями.

ТЕЛЬЦЫ

В начале недели у вас будет очень эмоциональный период, из-за чего вы можете совершить большие ошибки. Постарайтесь максимально избегать конфликтов и держать себя в руках. Сама неделя будет очень интересной и притянет в вашу жизнь множество интересных знакомств, даст удачу в коммерции.

В период полнолуния, 22 июня, у вас могут также возникнуть большие конфликты, поэтому важно думать о том, что вы говорите другим людям.

А вот в воскресенье у вас будет возможность расслабиться, хорошенько отдохнуть и заняться любимыми делами.

БЛИЗНЕЦЫ

Для вас эта неделя принесет удачу в сфере финансов - вы можете активно расширять свой бизнес и улучшать прибыль. Но вся неделя для вас будет очень эмоциональной, и вы будете постоянно чувствовать напряжение, как внутри себя, так и извне. Здесь очень важно опираться больше на логику, чем на эмоции.

В Полнолуние не принимайте важных финансовых решений и не делайте крупных покупок. В этот период вам лучше отдохнуть.

РАКИ

На этой неделе вы будете полны сил и энергии. И успех этой недели будет зависеть только от вас. Возникнет желание полностью все поменять в вашей жизни. Уделяйте больше времени себе и своим интересам.

Во второй половине недели, особенно в момент Полнолуния, ваше эмоциональное напряжение достигнет пика и здесь можно сделать очень серьезные ошибки. Постарайтесь максимально держать себя в руках, опираться на логику, не вступать в конфликты.

ЛЬВЫ

Эта неделя для вас будет эмоционально очень сложной, особенно в период Полнолуния.

Вы можете уйти в себя и начать заниматься самокопанием. Не позволяйте страхам и сомнениям взять над вами верх. Вам не стоит, особенно во 2-й половине недели, принимать важных решений. Сейчас хорошее время для спокойствия, уединения и отдыха.

ДЕВЫ

На этой неделе вы будете полностью поглощены новыми интересными проектами, которые вы с легкостью можете воплощать в жизнь. Во второй половине недели вы можете столкнуться с большим эмоциональным напряжением, особенно в вашем коллективе и партнерами по бизнесу. Постарайтесь в этот период больше отдыхать и уделять времени себе.

ВЕСЫ

Перед вами открывается период больших возможностей, особенно в собственном росте и реализации планов. Но, как и у всех на этой неделе, вам могут помешать собственные негативные эмоции и раздражительность.

Обратите внимание на вторую половину недели, поскольку там возможны большие конфликты с вашим руководством или коллективом. Уделяйте на выходных больше времени своему здоровью, прогулкам и отдыху на природе.

СКОРПИОНЫ

Начало этой недели будет слишком эмоциональным и раздражительным. Держите себя в руках, иначе вы допустите большие ошибки. Максимально избегайте конфликтов. Эта неделя может принести вам много успехов в общении, в получении важной информации, в обучении, а во второй половине недели возможны дальние поездки и путешествия, интересные знакомства с иностранцами. Большую поддержку вы можете получить от партнеров по бизнесу, а также от супруга/супруги.

СТРЕЛЬЦЫ

На этой неделе ваши события будут яркими и насыщенными.  Вам придется принимать множество разных решений. Особенно в юридических вопросах и вопросах, связанных с налогами и кредитами. Все может сложится очень удачно, но стоит учитывать особенность этой недели, как и для всех, это повышенная эмоциональность, связанная с напряжённым Полнолунием. Поэтому, максимально контролируйте свои эмоции и избегайте конфликтов.

КОЗЕРОГИ

Для вас эта неделя будет очень эмоционально сложной, ведь Полнолуние произойдет в вашем знаке Зодиака. Вы будите чувствовать большое раздражение и неуверенность.

Поэтому, чтобы вы ни делали, максимально опирайтесь больше на логику и здравый смысл. Максимально избегайте любых конфликтов, особенно с вашими партнёрами и супругами.

Это хороший период для того, чтобы вы могли больше провести времени в спокойствии, гармонии и уединении. Уделите время своему здоровью.

ВОДОЛЕИ

Эта неделя принесет вам очень много возможностей в любом виде деятельности. Главное, все делать внимательно и логично, поскольку любые ваши негативные эмоции могут сразу сказаться как на вашем успехе, так и на физическом здоровье. К концу недели могут возникнуть конфликты с вашим коллективом.

При всей вашей нагрузке уделяйте больше времени себе и своему здоровью.

РЫБЫ

Для вас начинается хороший период для отдыха. Большие возможности открывается для тех Рыб, кто занимается творчеством.

Вас также может ждать успех в личных отношениях. Но в Полнолуние могут разыграться сильные страсти, что может привести к разрыву даже самых устойчивых пар. Также могут возникнуть конфликтные ситуации с вашими детьми. Поэтому, к концу недели, будьте более спокойными, доброжелательными. Займитесь собой, своим отдыхом, творчеством. С любовью относитесь к своему окружению, и оно ответит вам тем же.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Общество
polshaПольша
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