Емоційно насичений тиждень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17-23 червня

У період із 17 до 23 червня на нас чекають важливі астрологічні події, які матимуть сильний вплив на наш стан та емоції. Про це спеціально для читачів УНН розповіла професійний астролог Ксенія Базиленко.

"Цей тиждень буде насичений важливими астрологічними подіями. На початку тижня Меркурій і Венера, у точному своєму з'єднанні, перейдуть у знак Рака, а 20 червня в цей знак перейде Сонце. Наш енергетичний стан буде змінюватися. Венера в знаку Рака посилить наш емоційний зв'язок з іншими людьми. У нас з'явиться бажання більше спілкуватися зі своїми рідними і близькими, піклуватися про свою сім'ю, зайнятися домашніми справами і створенням затишку. Меркурій у знаку Рака дасть нам можливість думати досить глибоко. Ми станемо більш вдумливими і з задоволенням займемося глибшими психологічними питаннями. Це хороший період для всіх творчих людей", - вважає астролог.

За словами Базиленка, 20 червня буде дуже важливий і енергетично сильний день - день літнього Сонцестояння (найдовший день і найкоротша ніч). У давнину багато народів шанували цей день.

22 червня о 4.08 за київським часом відбудеться Повний місяць у знаку Козерога. Він позначиться на наших емоціях.

"Ми, в момент повного Місяця, відчуємо дуже сильне емоційне напруження, що призведе до неврівноваженості, породить внутрішні конфлікти, які можуть перейти в зовнішні. У наших діях не буде раціонального зерна, тому цього дня варто утриматися від ухвалення важливих рішень і від з'ясування стосунків. У неділю, 23 червня, у Місяця будуть хороші аспекти, які дадуть нам можливість прийти до тями після надто емоційного і дуже енергетично витратного тижня", - розповіла астрологиня.

ОВНИ

Цей тиждень принесе вам багато домашньої метушні і зустрічей із вашими родичами. У другій половині тижня постарайтеся уникнути великих скандалів з вашими домашніми і не вирішуйте з ними важливих питань, а також не займайтеся купівлею-продажем нерухомості. Краще переключитися на отримання прибутку - тут на вас чекає успіх.

А до кінця тижня вам добре б зустрітися з друзями.

ТЕЛЬЦІ

На початку тижня у вас буде дуже емоційний період, через що ви можете зробити великі помилки. Постарайтеся максимально уникати конфліктів і тримати себе в руках. Сам тиждень буде дуже цікавим і притягне у ваше життя безліч цікавих знайомств, дасть удачу в комерції.

У період повного місяця, 22 червня, у вас можуть також виникнути великі конфлікти, тому важливо думати про те, що ви говорите іншим людям.

А ось у неділю у вас буде можливість розслабитися, гарненько відпочити і зайнятися улюбленими справами.

БЛИЗНЮКИ

Для вас цей тиждень принесе удачу у сфері фінансів - ви можете активно розширювати свій бізнес і покращувати прибуток. Але весь тиждень для вас буде дуже емоційним, і ви постійно відчуватимете напругу, як усередині себе, так і ззовні. Тут дуже важливо спиратися більше на логіку, ніж на емоції.

У Повню не приймайте важливих фінансових рішень і не робіть великих покупок. У цей період вам краще відпочити.

РАКИ

Цього тижня ви будете сповнені сил та енергії. І успіх цього тижня залежатиме тільки від вас. Виникне бажання повністю все змінити у вашому житті. Приділяйте більше часу собі та своїм інтересам.

У другій половині тижня, особливо в момент повного Місяця, ваше емоційне напруження сягне піку і тут можна зробити дуже серйозні помилки. Постарайтеся максимально тримати себе в руках, спиратися на логіку, не вступати в конфлікти.

ЛЕВИ

Цей тиждень для вас буде емоційно дуже складним, особливо в період повного Місяця.

Ви можете зануритися в себе і почати займатися самокопанням. Не дозволяйте страхам і сумнівам узяти над вами гору. Вам не варто, особливо у 2-й половині тижня, ухвалювати важливих рішень. Зараз гарний час для спокою, усамітнення і відпочинку.

ДІВИ

Цього тижня ви будете повністю поглинені новими цікавими проєктами, які ви з легкістю можете втілювати в життя. У другій половині тижня ви можете зіткнутися з великою емоційною напругою, особливо у вашому колективі та партнерами по бізнесу. Постарайтеся в цей період більше відпочивати і приділяти часу собі.

ТЕРЕЗИ

Перед вами відкривається період великих можливостей, особливо у власному зростанні та реалізації планів. Але, як і у всіх цього тижня, вам можуть стати на заваді власні негативні емоції та дратівливість.

Зверніть увагу на другу половину тижня, оскільки там можливі великі конфлікти з вашим керівництвом або колективом. Приділяйте на вихідних більше часу своєму здоров'ю, прогулянкам і відпочинку на природі.

СКОРПІОНИ

Початок цього тижня буде занадто емоційним і дратівливим. Тримайте себе в руках, інакше ви припуститеся великих помилок. Максимально уникайте конфліктів. Цей тиждень може принести вам багато успіхів у спілкуванні, в отриманні важливої інформації, у навчанні, а в другій половині тижня можливі далекі поїздки і подорожі, цікаві знайомства з іноземцями. Велику підтримку ви можете отримати від партнерів по бізнесу, а також від чоловіка/дружини.

СТРІЛЬЦІ

Цього тижня ваші події будуть яскравими та насиченими. Вам доведеться приймати безліч різних рішень. Особливо в юридичних питаннях і питаннях, пов'язаних із податками та кредитами. Усе може скластися дуже вдало, але варто враховувати особливість цього тижня, як і для всіх, це підвищена емоційність, пов'язана з напруженим повним Місяцем. Тому, максимально контролюйте свої емоції та уникайте конфліктів.

КОЗЕРОГИ

Для вас цей тиждень буде дуже емоційно складним, адже Повня відбудеться у вашому знаку Зодіаку. Ви будите відчувати велике роздратування і невпевненість.

Тому, щоб ви не робили, максимально спирайтеся на логіку і здоровий глузд. Максимально уникайте будь-яких конфліктів, особливо з вашими партнерами та подружжям.

Це гарний період для того, щоб ви могли більше провести часу в спокої, гармонії та усамітненні. Приділіть час своєму здоров'ю.

ВОДОЛІЇ

Цей тиждень принесе вам дуже багато можливостей у будь-якому виді діяльності. Головне, все робити уважно і логічно, оскільки будь-які ваші негативні емоції можуть відразу позначитися як на вашому успіху, так і на фізичному здоров'ї. До кінця тижня можуть виникнути конфлікти з вашим колективом.

За всього вашого навантаження приділяйте більше часу собі та своєму здоров'ю.

РИБИ

Для вас починається хороший період для відпочинку. Великі можливості відкриваються для тих Риб, хто займається творчістю.

На вас також може чекати успіх в особистих стосунках. Але в Повню можуть розігратися сильні пристрасті, що може призвести до розриву навіть найстійкіших пар. Також можуть виникнути конфліктні ситуації з вашими дітьми. Тому, до кінця тижня, будьте спокійнішими, доброзичливішими. Займіться собою, своїм відпочинком, творчістю. З любов'ю ставтеся до свого оточення, і воно відповість вам тим самим.