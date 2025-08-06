Электрик из Мирнограда помогал рашистам прорываться к Покровску, его задержала СБУ

$41.680.11
48.090.26
ukenru
Эксклюзив
10:11 • 24528 просмотра
Госцентр занятости назвал профессии с отсутствующим спросом и самые востребованные специальности
09:59 • 15454 просмотра
рф атаковала в Одесской области компрессорную станцию ГТС на маршруте для газа из США и Азербайджана - Минэнерго
Эксклюзив
09:59 • 22551 просмотра
Избирательное правосудие: как закрыли дело главного юриста НБУ Александра Зимы
Эксклюзив
08:44 • 25163 просмотра
Массовое отравление в лагере во Львовской области: в больнице уже 41 человек, среди них - 39 детей
07:56 • 45166 просмотра
Правительство назначило Цивинского директором БЭБ - Свириденко
06:38 • 28686 просмотра
год назад началась курская операция Сил обороны: Сырский назвал потери рф
Эксклюзив
5 августа, 16:09 • 111017 просмотра
Госавиаслужба передала полномочия на ремонт вертолетов Ми-8 компании из ОАЭ: эксперты объяснили, как это влияет на Украину
5 августа, 12:15 • 162219 просмотра
Выплаты военным: какова сейчас ситуация с денежным обеспечениемPhoto
Эксклюзив
5 августа, 10:48 • 87998 просмотра
Золото вместо доллара? Как политика Трампа повлияла на доверие к американской валюте в мире
5 августа, 10:24 • 174934 просмотра
Яблочный Спас 6 августа: главные традиции, запреты и что нести в церковьPhoto
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+27°
4м/с
57%
751мм
Популярные новости
Полная оккупация Израилем Сектора Газа: в ООН сделали заявление6 августа, 02:24 • 34364 просмотра
Путин культивировал преданность россиян своим военным целям, чтобы предотвратить мир - ISW6 августа, 02:52 • 13851 просмотра
Спецпосланник Трампа Уиткофф прибыл в москву6 августа, 05:16 • 30148 просмотра
Рэпер Дидди обратился к Трампу за помилованием - СМИ05:58 • 37814 просмотра
Звезда «Дома дракона» Мэтт Смит присоединяется к «Звездным войнам» — СМИ07:07 • 34020 просмотра
публикации
Госцентр занятости назвал профессии с отсутствующим спросом и самые востребованные специальности
Эксклюзив
10:11 • 24528 просмотра
Поступление в магистратуру: на какой специальности больше всего сдавали экзамены и не преодолели порог07:40 • 5850 просмотра
Госавиаслужба передала полномочия на ремонт вертолетов Ми-8 компании из ОАЭ: эксперты объяснили, как это влияет на Украину
Эксклюзив
5 августа, 16:09 • 111017 просмотра
Выплаты военным: какова сейчас ситуация с денежным обеспечениемPhoto5 августа, 12:15 • 162220 просмотра
Дело о взятке при поставке медоборудования не мешает: нардеп Кузьминых появился на открытии медцентра на Житомирщине5 августа, 10:45 • 152676 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Алексей Гончаренко
Юлия Свириденко
Денис Шмыгаль
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Одесская область
Ивано-Франковская область
Реклама
УНН Lite
Netflix представил первую часть второго сезона «Уэнсдей»: больше тайн и семейных драм10:39 • 10312 просмотра
Звезда «Дома дракона» Мэтт Смит присоединяется к «Звездным войнам» — СМИ07:07 • 34975 просмотра
Рэпер Дидди обратился к Трампу за помилованием - СМИ05:58 • 38737 просмотра
Том Холланд показал первые кадры из нового фильма "Человек-паук: Новый день"Photo4 августа, 15:58 • 85049 просмотра
Хейли Бибер показала фото сына и призналась, что тяжело пережила неожиданную беременностьPhoto4 августа, 13:38 • 105032 просмотра
Актуальное
Еврофайтер Тайфун
WhatsApp
ЧатГПТ
Гаубица M777
Пистолет

Электрик из Мирнограда помогал рашистам прорываться к Покровску, его задержала СБУ

Киев • УНН

 • 450 просмотра

СБУ разоблачила и задержала 34-летнего электрика из Мирнограда, который передавал россиянам данные об украинских военных возле Покровска. Его информация могла помочь оккупантам в наступлении на город, но СБУ вовремя остановила агента, предотвратив использование данных для ударов.

Электрик из Мирнограда помогал рашистам прорываться к Покровску, его задержала СБУ

В Донецкой области СБУ разоблачила местного жителя, который передавал россиянам данные об украинских военных возле Покровска. Его информация могла помочь оккупантам в наступлении на город. Об этом сообщает Служба безопасности, пишет УНН.

Детали

Контрразведка СБУ задержала 34-летнего жителя Мирнограда, который работал электриком, но тайно сотрудничал с российской военной разведкой. По данным следствия, он мечтал о "полной оккупации" региона и помогал врагу планировать наступление на Покровском направлении.

Для вербовки сторонника рашизма российское ГРУ привлекло его одноклассника, который сейчас воюет против Сил обороны на востоке Украины

- сообщили в СБУ.

Задача предателя — обходить Покровск и окрестные села, фотографировать позиции ВСУ и фиксировать координаты укреплений, командных пунктов и складов боеприпасов.

После "разведвылазок" мужчина составлял отчеты и отправлял их в закрытый чат в мессенджере своему куратору из российского ГРУ. Полученные данные оккупанты планировали использовать для ударов авиабомбами и артиллерией.

СБУ вовремя остановила агента и обезопасила позиции украинских военных. Во время обыска у него нашли телефон с перепиской с российским "связным".

Мужчине объявили подозрение в государственной измене в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УКУ). Его взяли под стражу, и теперь ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним

Силы обороны Украины продолжают сдерживать российских оккупантов на Покровском направлении, информация об окружении украинских войск в Покровске не соответствует действительности. Об этом заявили в Генштабе ВСУ.

Лилия Подоляк

ВойнаКриминал и ЧП
Покровск
Служба безопасности Украины
Вооруженные силы Украины
Украина