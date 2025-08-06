Электрик из Мирнограда помогал рашистам прорываться к Покровску, его задержала СБУ
Киев • УНН
СБУ разоблачила и задержала 34-летнего электрика из Мирнограда, который передавал россиянам данные об украинских военных возле Покровска. Его информация могла помочь оккупантам в наступлении на город, но СБУ вовремя остановила агента, предотвратив использование данных для ударов.
В Донецкой области СБУ разоблачила местного жителя, который передавал россиянам данные об украинских военных возле Покровска. Его информация могла помочь оккупантам в наступлении на город. Об этом сообщает Служба безопасности, пишет УНН.
Детали
Контрразведка СБУ задержала 34-летнего жителя Мирнограда, который работал электриком, но тайно сотрудничал с российской военной разведкой. По данным следствия, он мечтал о "полной оккупации" региона и помогал врагу планировать наступление на Покровском направлении.
Для вербовки сторонника рашизма российское ГРУ привлекло его одноклассника, который сейчас воюет против Сил обороны на востоке Украины
Задача предателя — обходить Покровск и окрестные села, фотографировать позиции ВСУ и фиксировать координаты укреплений, командных пунктов и складов боеприпасов.
После "разведвылазок" мужчина составлял отчеты и отправлял их в закрытый чат в мессенджере своему куратору из российского ГРУ. Полученные данные оккупанты планировали использовать для ударов авиабомбами и артиллерией.
СБУ вовремя остановила агента и обезопасила позиции украинских военных. Во время обыска у него нашли телефон с перепиской с российским "связным".
Мужчине объявили подозрение в государственной измене в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УКУ). Его взяли под стражу, и теперь ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Напомним
Силы обороны Украины продолжают сдерживать российских оккупантов на Покровском направлении, информация об окружении украинских войск в Покровске не соответствует действительности. Об этом заявили в Генштабе ВСУ.