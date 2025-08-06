Електрик із Мирнограда допомагав рашистам прориватися до Покровська, його затримала СБУ
Київ • УНН
СБУ викрила та затримала 34-річного електрика з Мирнограда, який передавав росіянам дані про українських військових біля Покровська. Його інформація могла допомогти окупантам у наступі на місто, але СБУ вчасно зупинила агента, запобігши використанню даних для ударів.
На Донеччині СБУ викрила місцевого жителя, який передавав росіянам дані про українських військових біля Покровська. Його інформація могла допомогти окупантам у наступі на місто. Про це повідомляє Служба безпеки, пише УНН.
Деталі
Контррозвідка СБУ затримала 34-річного мешканця Мирнограда, який працював електриком, але таємно співпрацював із російською воєнною розвідкою. За даними слідства, він мріяв про "повну окупацію" регіону і допомагав ворогу планувати наступ на Покровському напрямку.
Для вербування прихильника рашизму російське ГРУ залучило його однокласника, який наразі воює проти Сил оборони на сході України
Завдання зрадника — обходити Покровськ і навколишні села, фотографувати позиції ЗСУ та фіксувати координати укріплень, командних пунктів і складів боєприпасів.
Після "розвідвилазок" чоловік складав звіти та відправляв їх у закритий чат у месенджері своєму куратору з російського ГРУ. Отримані дані окупанти планували використати для ударів авіабомбами та артилерією.
СБУ вчасно зупинила агента та убезпечила позиції українських військових. Під час обшуку в нього знайшли телефон із перепискою з російським "зв’язковим".
Чоловіку оголосили підозру у державній зраді в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 ККУ). Його взяли під варту, і тепер йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Нагадаємо
Сили оборони України продовжують стримувати російських окупантів на Покровському напрямку, інформація про оточення українських військ у Покровську не відповідає дійсності. Про це заявили у Генштабі ЗСУ.