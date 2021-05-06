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Экстраординарная ситуация с результатами выборов в округе №87: в ЦИК заявили, что ищут решение

Киев  •  УНН

 • 16414 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. В Центральной избирательной комиссии вышли с заявлением об установлении результатов выборов народного депутата в округе №87. Ситуацию назвали экстраординарной, а также добавили - осуществляют поиск оптимальных действий и решений, передает УНН.

Цитата

"На сегодняшний день возникла экстраординарная ситуация, при которой однозначного юридического выхода нет, поэтому Центральная избирательная комиссия осуществляет поиск оптимальных действий и решений, которые могут быть им приняты с целью установления достоверных результатов выборов в пределах ее полномочий, определенных Законом Украины "О Центральной избирательной комиссии" и Законом Украины "О выборах народных депутатов Украины", с учетом судебных решений и пункта 20 части первой статьи 92 Конституции Украины", - говорится в заявлении ЦИК.

Добавим

В субботу 1 мая, Большая Палата Верховного Суда приняла Постановление, которым признала противоправными действия Центральной избирательной комиссии по установлению результатов выборов в округе № 87 и признала противоправным и отменила протокол ЦИК от 22 апреля 2021 года, которым установлены результаты выборов и признан Василий Вирастюк победителем в округе 87. Таким образом Большая Палата частично удовлетворила апелляционную жалобу Александра Шевченко на Решение Верховного Суда от 28 апреля 2020 по делу № 9901/114/21.

После этого в ЦИК отказались регистрировать Вирастюка нардепом.

Что предшествовало

28 марта выбирали народных депутатов в Донецкой (округ № 50) и Ивано-Франковской (округ № 87) областях. По данным ЦИК, по информации от ОИК, явка на промежуточных выборах в округе № 87 составила 35,05%. Для сравнения: на внеочередных выборах народных депутатов 21 июля 2019 в ОВО № 87 голосовали 43,96%. Результаты голосования должны были установить до 12 апреля 2021 года.

Сразу после довыборов в 87-м округе в Ивано-Франковской области политсилы “Слуга народа” и “За будущее” каждый заявили о победе своих кандидатов — Василий Вирастюк и Александра Шевченко.

З0 марта подсчет голосов на округе “застрял” на 67%, после чего народные депутаты от “Слуги народа” отправились в Ивано-Франковскую ситуацию.

По данным Общественной сети ОПОРА, работа ОИК № 87 после восстановления заседании 31 марта сопровождалась неоднократными перерывами, отдельными неправовыми решениями комиссии, конфликтами между ней и кандидатом Александром Шевченко, вмешательством народных депутатов законным ход заседания ОИК.

Впоследствии ОИК в округе № 87 начала пересчет голосов на 20 избирательных участках. ОИК обнаружила расхождения в количестве бюллетеней на 6 участках. Недействительными результаты признали на 5-и.

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