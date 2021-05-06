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Екстраординарна ситуація із результатами виборів на окрузі №87: у ЦВК заявили, що шукають рішення

Київ • УНН

 • 16418 перегляди

КИЇВ. 6 травня. УНН. У Центральній виборчій комісії вийшли із заявою щодо встановлення результатів виборів народного депутата на окрузі №87. Ситуацію назвали екстраординарною, а також додали - здійснюють пошук найоптимальніших дій та рішень, передає УНН.

Цитата

"На сьогодні виникла екстраординарна ситуація, за якої однозначного юридичного виходу немає, тому Центральна виборча комісія здійснює пошук найоптимальніших дій та рішень, які можуть бути нею вжиті з метою встановлення достовірних результатів виборів у межах її повноважень, визначених Законом України “Про Центральну виборчу комісію” та Законом України “Про вибори народних депутатів України”, з урахуванням судових рішень та пункту 20 частини першої статті 92 Конституції України", - йдеться у заяві ЦВК.

Додамо

У суботу 1 травня, Велика Палата Верховного Суду ухвалила Постанову, якою визнала протиправними дії Центральної виборчої комісії щодо встановлення результатів виборів в окрузі № 87 та визнала протиправним й скасувала протокол ЦВК від 22 квітня 2021 року, яким встановлено результати виборів та визнано Василя Вірастюка переможцем в окрузі 87. Таким чином Велика Палата частково задовольнила апеляційну скаргу Олександра Шевченка на Рішення Верховного Суду від 28 квітня 2020 року в справі № 9901/114/21.

Після цього у ЦВК відмовилися реєструвати Вірастюка нардепом.

Що передувало

28 березня обирали народних депутатів у Донецькій (округ № 50) та Івано-Франківській (округ № 87) областях. За даними ЦВК, за інформацією від ОВК, явка на проміжних виборах в окрузі № 87 становила 35,05%. Для порівняння: на позачергових виборах народних депутатів 21 липня 2019 року в ОВО № 87 голосували 43,96%. Результати голосування мали встановити до 12 квітня 2021 року.

Відразу після довиборів у 87-му окрузі в Івано-Франківській області політсили “Слуга народу” і “За майбутнє” кожна заявили про перемогу своїх кандидатів — Василя Вірастюка та Олександра Шевченка.

З0 березня підрахунок голосів на окрузі “застряг” на 67%, після чого народні депутати від “Слуги народу” вирушили на Івано-Франківщину з’ясувати ситуацію.

За даними Громадської мережі ОПОРА, робота ОВК № 87 після відновлення засідання 31 березня супроводжувалась неодноразовими перервами, окремими неправовими рішеннями комісії, конфліктами між нею та кандидатом Олександром Шевченком, втручанням народних депутатів у законний перебіг засідання ОВК.

Згодом ОВК на окрузі № 87 почала перерахунок голосів на 20 виборчих дільницях. ОВК виявила розбіжності у кількості бюлетенів на 6 дільницях. Недійсними результати визнали на 5-и.

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