Эксперты рассказали, какой алкоголь лучше пить на праздники и как

Не смешивать спиртные напитки

Нельзя смешивать напитки, которые сильно отличаются технологией производства: шампанское, водку, виски и коньяк, или же водку, пиво и вино. Также, не стоит смешивать ром, бренди и ликер.

Более того, крепкие спиртные напитки рискованно смешивать даже с такими безобидными жидкостями, как фруктовые соки, минеральная вода, лимонад.

Также, не стоит мешать алкогольные напитки с энергетическими, ведь это - чрезвычайно опасно для здоровья. Подобное сочетание приводит к резкому повышению артериального давления.

Кроме того, одновременное употребление спиртного и энергетических коктейлей может спровоцировать сердечные аритмии, судорожные припадки, нарушение работы почек и другие, жизненно опасные, состояния, предупреждают медики.

Чтобы встретить праздник достойно и не страдать утром от похмелья, нужно выбирать один алкогольный напиток, но употреблять его в умеренных дозах.

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Не понижать градус

Существует устойчивое народное убеждение, что во время застолья нельзя понижать градус алкоголя, то есть переходить с более крепких напитков на менее крепкие, так как в таком случае значительно повышаются шансы напиться. Всё это действительно так. Градус не стоит понижать, так как это ускоряет всасывание алкоголя в кровь, что приводит к скорейшему опьянению.

Для того чтобы праздничный вечер не закончился быстро, эксперты рекомендуют придерживаться следующих правил. Если вы планируете употреблять несколько видов алкоголя, то нужно переходить от светлых к тёмным, от сухих к десертным, от сладких к крепким и от простых к игристым. Но вот только не нужно воспринимать это как некую схему, которая позволит вам попробовать абсолютно все напитки, что есть на столе. В таком случае вам, конечно, будет худо. Знать меру в этом деле, - основной залог хорошего вечера.

В целом, эксперты рекомендуют остановить в праздничный вечер свой выбор на лёгких алкогольных напитках. Например, на сухом вине или шампанском сорта брют, в котором содержание газов и углеводов минимально.

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Закусывать

Если в новогоднюю ночь вы планируете употреблять водку или любой другой крепкий алкоголь, то на праздничном столе обязательно должны быть мясные блюда и картошка, лучше - вареная. Картофель замедляет всасывание алкоголя в кровь, а также абсорбирует продукты окисления этилового спирта. Благодаря этому "второй хлеб" значительно смягчает последствия алкогольного удара по организму.

На заметку: газированные напитки за счёт раздражения углекислым газом слизистой желудка ускоряют проникновение алкоголя в кровь, повышая вредную нагрузку. Поэтому виски с колой с точки зрения здоровья гораздо худший вариант, чем, скажем, с яблочным соком. Также нежелательно запивать спиртным сладкие блюда - они усиливают токсичное воздействие на поджелудочную железу.

Предпочтите "простые" напитки

Наиболее безопасным врачи считают сухое белое вино - это наименьшая нагрузка для печени. В красном есть полезные вещества-полифенолы, но для желудочно-кишечного тракта такой напиток более тяжелый.

Важно также помнить, что хорошее вино отечественного производства стоит примерно от 60 – 70 грн за бутылку, а все что дешевле – скорее вредный краситель с вкусовыми добавками.

Если же на праздничном столе вы не можете обойтись без крепкого алкоголя, то лучше выбрать водку. Ведь этот напиток входит в перечень наименее сложных по составу.

Чем прозрачнее алкоголь, тем он проще и менее токсичен. Исходя из этого, водка или, к примеру, текила - безопаснее виски.

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Примите активированный уголь

Активированный уголь — один из старейших и популярнейших в мире способов очищения организма. Чтобы избежать алкогольной интоксикации, примите активированный уголь перед новогодней вечеринкой из расчета 1 таблетка на 10 кг веса.

Как писал УНН, в канун праздников, на рынке возрастает количество нелегального алкоголя. Чтобы не купить подделку и не попасть в больницу, эксперты советуют доверять надёжным точкам продажи алкоголя, обращать внимание на наличие акцизный марки, и никогда не покупать напитки с рук.

Отметим, что к ТОП-5 надежных производителей качественной водки в Украине относятся такие ликероводочные компании, как “Баядера — Групп” (ТМ “Хлебный дар”), “Глобал Спиритс” (УДК) (ТМ “Хортица”), "ЛВН Лимитед" (ТМ "Немирофф"), ЛВЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник") и ООО "Атлантис" (ТМ "Грин Дэй").