Українців приваблюють екстравагантні алкогольні напої

КИЇВ. 23 грудня. УНН. На алкогольному ринку України, окрім традиційних напоїв, сьогодні можна зустріти досить екстравагантний товар. Наприклад, один з вітчизняних лікеро-горілчаних заводів випускає чорну горілку, а з-за кордону в Україну везуть синє вино. Експерти кажуть, що це маркетингові ходи, які, як показує практика, подобаються українцям, передає УНН.