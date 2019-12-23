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Українців приваблюють екстравагантні алкогольні напої

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КИЇВ. 23 грудня. УНН. На алкогольному ринку України, окрім традиційних напоїв, сьогодні можна зустріти досить екстравагантний товар. Наприклад, один з вітчизняних лікеро-горілчаних заводів випускає чорну горілку, а з-за кордону в Україну везуть синє вино. Експерти кажуть, що це маркетингові ходи, які, як показує практика, подобаються українцям, передає УНН.

Так, за словами експерта алкогольного ринку Ігоря Товкача, незвичний алкоголь - нішева продукція, але вона привертає увагу споживачів.

"Це такий підхід, передусім, пов'язаний з маркетинговою активністю, яка відповідає бажанням людей спробувати щось нове і незвичайне. Ніколи, наприклад, не куштували, не бачили чорної горілки - а тут вона доступна для покупки, чому б і не спробувати.

Такі напої - вони, як правило, нішеві, мають нішеве значення, яке відрізняє продукт від тотожних категорій. Тобто, це така певна різниця, за допомогою якої просувається напій: "у всіх біла горілка, а спробуйте чорну". І дійсно, є багато людей, які хочуть спробувати новинку, тим більше на свята, щось оригінальне і незвичайне поставити на стіл. І до речі, не тільки у свята - напій відрізняється від інших, і це приваблює", - вважає він.

Товкач каже, що є різні маркетингові стратегії впливу на споживчі переваги.

"І коли у тебе все однакове, то маркетологи, реагуючи на потреби покупця, придумують щось новеньке. Потрібно вносити елемент новизни у звичний для споживача ринок і давати вибір. Як ще змінити горілку? Зробити її без спирту? Це вже буде не горілка, а ось така новинка - вона безумовно приверне увагу", - прокоментував він.

Як писав УНН, чорна горілка в Україні з'явилася торік як лімітована новорічна колекція. Але продукт припав до смаку українцям, і став постійною лінійкою вітчизняного бренду.

Нагадаємо, що у 2016 році іспанці створили перше у світі синє вино.

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