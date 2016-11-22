Испанцы создали первое в мире синее вино

"Синее вино было создано ради шутки, чтобы встряхнуть устоявшиеся традиции и посмотреть, что из этого получится. Мы хотели чего-то нового, какую-то маленькую революцию, и винодельческая промышленность оказалась лучшей для таких инноваций", - рассказал соучредитель проекта Ариц Лопес.

А.Лопес и его друзей ничуть не смутил тот факт, что ни у кого из них не было опыта виноделия. Они обратились к ученым из Университета Страны Басков. Вместе с командой инженеров-химиков они в течение двух лет пытались "объединить природу и технологии", в результате чего на свет появилось синее вино.

Чтобы получить насыщенно-синий цвет вина ученые добавили в смесь различных сортов красного и белого винограда два органических пигменты. Это - антоцианин, обнаруженный в кожуре красного винограда, и индиготин, органическое соединение, которое используют в качестве красновато-синего пищевого красителя.

Аромат вина усилен с помощью некалорийного подсластителя. Результатом эксперимента стал напиток с мягким, сладким и немного тягучим послевкусием - нечто среднее между вином, соком и коктейлем.

Впрочем, Gïk понравился сразу не всем. Некоторые называют новый напиток кощунством и чудовищным изобретением. Другие говорят, что он отрицает саму концепцию вина, сравнивая напиток с неудачной попыткой другого испанского винодела создать клубничный джин.

После того как в севильской винокурни Puerto de Indias не вышел ликер из свежей клубники, они преодолевали настоянные на спирту ягоды к новому джину, который разрабатывали в тот момент.

Полученный в результате ликеро-джиновий гибрид напоминает эксперименты, проводимые компания Gïk, создавая напитки на основе вина.

"В Испании вино - это часть культуры. Винодельческие традиции не менялись в течение многих веков, а инновации в этой области не слишком приветствуются. Но Gïk пытаются изменить ситуацию. Мы создаем продукт для обычных людей, которые не морочат себе голову тысячами правил, а просто наслаждаются напитком", - добавил А.Лопес.