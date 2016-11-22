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Іспанці створили перше в світі синє вино

Київ • УНН

 • 16780 перегляди

КИЇВ. 22 листопада. УНН. Іспанці створили перше в світі солодке вино Gïk Blue виробляється з червоних і білих сортів винограду, до яких додають органічні пігменти і ароматизатори. Незвичний напій кидає виклик тисячолітнім традиціям іспанського виноробства, передає УНН із посиланням на ВВС.

Іспанці створили перше в світі синє вино

"Синє вино було створене заради жарту, аби струснути сталі традиції та подивитися, що з цього вийде. Ми хотіли чогось нового, якусь маленьку революцію, і виноробна промисловість виявилася найкращою для таких інновацій", - розповів співзасновник проекту Аріц Лопес.

А.Лопеса та його друзів ані трохи не збентежив той факт, що ні в кого з них не було досвіду виноробства. Вони звернулися до науковців з Університету Країни Басків. Разом з командою інженерів-хіміків вони протягом двох років намагалися "об'єднати природу і технології", в результаті чого на світ з'явилося синє вино.

Щоб отримати насичено-синій колір вина науковці додали в суміш різних сортів червоного і білого винограду два органічних пігменти. Це - антоціанин, виявлений у шкірці червоного винограду, і індиготин, органічна сполука, яку використовують в якості червонувато-синього харчового барвника.

Аромат вина підсилено за допомогою некалорійного підсолоджувача. Результатом експерименту став напій з м'яким, солодким і трохи тягучим післясмаком - щось середнє між вином, соком та коктейлем.

Утім, Gïk сподобався одразу не всім. Дехто називає новий напій блюзнірством і жахливим винаходом. Інші кажуть, що він заперечує саму концепцію вина, порівнюючи напій з невдалою спробою іншого іспанського винороба створити полуничний джин.

Після того як у севільській винокурні Puerto de Indias не вийшов лікер зі свіжої полуниці, вони долали настояні на спирту ягоди до нового джину, який розробляли в той момент.

Отриманий в результаті лікеро-джиновий гібрид нагадує експерименти, які проводить компанія Gïk, створюючи напої на основі вина.

"В Іспанії вино - це частина культури. Виноробні традиції не змінювалися протягом багатьох століть, а інновації в цій галузі не надто вітаються. Але Gïk намагаються змінити ситуацію. Ми створюємо продукт для звичайних людей, які не морочать собі голову тисячами правил, а просто насолоджуються напоєм", - додав А.Лопес.

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